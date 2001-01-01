Политика
Товарооборот Китая с Африкой поставил новый рекордREGNUM 07:10
С января по май 2019 года зафиксирован умеренный рост товарооборота Китая и стран Африки, сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета (ГТК) КНР.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
Футбол
Супруга Винни Джонса скончалась от рака кожи
Обновлено в 06:36
Происшествия
Заработавшая эпилепсию после побоев мужа героиня «Пусть говорят» умерла
В Магнитогорске скончалась героиня одного из выпусков программы «Пусть говорят» Дарья Рубцова, которая четыре раза впадала в кому после того, как ее избил муж.
Обновлено в 07:08
Транспорт
РЖД открыли новый железнодорожный путь через реку Лена
РЖД запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне «Лена-Восточная - Предленский» Восточно-Сибирской железной дороги.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Афганистане возросло до 179
По меньшей мере 12 человек погибли, 179 пострадали в результате взрыва, произошедшего в воскресенье в городе Газни на востоке Афганистана.
Обновлено в 05:35
Кино
СМИ сообщили о смерти 20-летнего актера Кэмерона Бойса
Американский актер Кэмерон Бойс скончался на 21-м году жизни. Об этом сообщил таблоид Sun в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании самолетов и аэропорта Домодедово
Экстренные службы проверяют сообщения о трех взрывных устройствах в московском аэропорту Домодедово, передает в воскресенье, 7 июля, агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Мужа сбежавшей с миллионами рублей кассирши отпустили
Обновлено в 07:21
Политика
ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
Ассамблея призвала Россию отменить «свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», прекратить якобы существующие судебное преследование «по политическим мотивам» и дискриминацию по этническому признаку.
Обновлено в 06:56
Футбол
Виктор Гончаренко комментирует открытую тренировку ЦСКА в прямом эфире
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко во время открытой тренировки команды в рамках встречи с болельщиками армейцев самостоятельно комментирует действия игроков.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В Одессе идет спецоперация «Гром»
Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области
Четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате крупного ДТП с участием бензовоза в Свердловской области.
Обновлено вчера в 19:02
Авто
Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen
Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
Обновлено вчера в 10:05
Игры
Число подписчиков Nintendo Switch Online достигло 10 миллионов
Число подписчиков Nintendo Switch Online достигло 10 миллионов.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
В США призвали Германию отправить в Сирию свои наземные войска
Соединенные Штаты призывают Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии для частичной замены американских.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Состояние избитой ингушской девочки остается тяжелым
Обновлено в 04:41
Общество
В Жуковском появится памятник Ту-144
Установку самолёта предполагается провести к авиасалону МАКС, который пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.
Обновлено в 05:28
Экономика
Афипский НПЗ оценили в один рубль
Михаилу Гуцериеву достался не только Афипский НПЗ, но и задолженность в размере 170 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
Дана Борисова сделала пластику век
Популярная российская телеведущая Дана Борисова сделала себе пластику век.
Обновлено вчера в 12:47
Путешествия
Турецкие пограничники оштрафовали туристов из Петербурга на полмиллиона рублей
Заплутавшим туристам из Петербурга пришлось заплатить 500 тысяч рублей турецким пограничникам, сообщает «Фонтанка».
Обновлено в 06:19
Происшествия
Федеральный инспектор по Рязанской области покончил с собой
Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев совершил самоубийство, сообщил источник в структурах региона.
Обновлено в 07:15
Политика
В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
Во Флориде произошел взрыв в торговом центре
Сегодня в торговом центре The Fountains 83-тысячного городка Планштейн, который находится в южной части полуострова Флорида, прогремел взрыв.
Обновлено вчера в 14:22
Здоровье
Главные заблуждения о высокой температуре раскрыли ученые
Важно не паниковать, ведь повышенная температура означает лишь то, что организм борется с инфекцией, и не следует давать детям аспирин.
Обновлено вчера в 12:27
Экономика
Росстат назвал самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты
По итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 06:13
Общество
Иван Купала наступает сегодня ночью
В ночь с 6 по 7 июля наступает день Купала.
Обновлено вчера в 06:51
Футбол
Жозе Моуринью отказался от грандиозного контракта в Китае
Ежегодная зарплата Моуринью в Китае могла составить гарантированные 31 млн евро плюс бонусы за успехи клуба на внутренней и международной аренах, информирует Sky Sports.
Обновлено в 07:05
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов чуть не подрался с Нейтом Диасом возле клетки
Нурмагомедов уже не первый раз «зацепился» с Нейтом Диасом. Однажды, в 2015 году они даже подрались командами.
Обновлено в 06:00
Авто
Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний
Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено вчера в 05:59
Политика
Путин поздравил строителей БАМа
Обновлено в 06:45