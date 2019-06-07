Экономика
Товарооборот Китая и США сократился на 14,5% с начала годаКомсомольская правда 05:18
Товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами сократился на 14,5% с января по май 2019 года. На настоящий момент он составляет всего 209,68 млрд долларов. Об этом сообщили в Главном таможенном управлении КНР.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Происшествия
ОНК: МВД и прокуратура начали проверку по делу Голунова
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщила, что служба собственной безопасности МВД и прокуратура приступили к проверке материалов по делу журналиста "Медуза" Ивана Голунова, передает РИА "Новости" .
Обновлено в 09:45
Происшествия
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 10:14
Авто
АвтоВАЗ запустил рекламную компанию LADA Granta Cross
Lada Granta Cross - это современный универсальный автомобиль с возможностями кроссовера, компактный снаружи, но удивительно вместительный, утверждается в рекламе.
Обновлено в 04:50
Космос
Замедленное вращение Земли происходит по вине Луны
Группа экспертов сообщила, что замедленное вращение Земли происходит из-за естественного спутника нашей планеты.
Обновлено вчера в 15:46
Футбол
Парализованный экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечере
В настоящее время 42-летний футболист, страдающий неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы — боковым амиотрофическим склерозом — полностью парализован.
Обновлено в 06:31
Общество
Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время
Журналист отрицает вину в попытке сбыта наркотиков, его защита считает, что запрещенные вещества ему подкинули.
Обновлено в 09:22
Гаджеты
Отделался трещиной на стекле. Смартфон упал с высоты 31 540 метров и остался в рабочем состоянии
Официальные представители компании заявляют, что смартфон Vivo iQOO подняли при помощи водородного аэростата на высоту 31 540 метров, где была зафиксирована температура -56 °C. После чего смартфон сбросили с этой высоты и отправили в свободное падение обратно.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Петербурге задержали активистов «Весны»
Полиция Петербурга задержала и отвезла в 71-й отдел полиции координатора движения «Весна» Александру Лобовикову.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Музыка
Сергей Лазарев обматерил Лободу на премии «Муз-ТВ»
Представитель России на "Евровидении-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между знаменитостями произошел конфликт прямо в ходе премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на химическом заводе
В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
Обновлено в 09:38
Культура
Путин поздравил балерину Светлану Захарову с днем рождения
Обновлено в 08:17
Политика
Зеленский намерен уволить 13 губернаторов, сообщили СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время уволить 13 председателей областных государственных администраций, передает в понедельник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Дарья Мороз появилась на «Кинотавре» в дерзком мини
Наряд российской актрисы Дарьи Мороз на красной ковровой дорожке «Кинотавра» вызвал волну обсуждений в социальных сетях.
Обновлено в 01:30
Экономика
Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы
Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Футбол
Власти Новосибирска создали новый футбольный клуб вместо «Сибири»
Руководители Новосибирской области приняли решение создать новый футбольный клуб.
Обновлено в 05:58
Политика
Опрос: украинцы хотят видеть премьером страны оппозиционера Бойко
Большинство украинцев хотели бы видеть на посту премьер-министра страны лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко.
Обновлено в 08:36
Общество
ЕГЭ по обществознанию прошел без сбоев
Самый массовый ЕГЭ по выбору прошел без существенных сбоев и нарушений. Обществознание сегодня сдавали более 349 тысяч человек.
Обновлено в 09:20
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Происшествия
После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
Обновлено в 07:26
Общество
Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД
Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Наука
Установлен предел физической выносливости человека
Обновлено в 01:09
Кино
Marvel показала первый кадр из сериала про Локи с Томом Хиддлстоуном
Обновлено вчера в 12:23
Космос
Грузовой корабль «Прогресс» покинет МКС 29 июля
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11» покинет Международную космическую станцию 29 июля.
Обновлено 08 июня в 23:03
Политика
Глава белорусского МВД ушел в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел страны Игоря Шуневича.
Обновлено в 08:24