Экономика

Товарооборот Китая и США сократился на 14,5% с начала годаКомсомольская правда 05:18

Товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами сократился на 14,5% с января по май 2019 года. На настоящий момент он составляет всего 209,68 млрд долларов. Об этом сообщили в Главном таможенном управлении КНР.
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Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 4%

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Официальные представители компании заявляют, что смартфон Vivo iQOO подняли при помощи водородного аэростата на высоту 31 540 метров, где была зафиксирована температура -56 °C. После чего смартфон сбросили с этой высоты и отправили в свободное падение обратно.
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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.
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