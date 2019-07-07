Экономика

Товарооборот Китая и Африки достиг рекордного показателяiReactor 13:43

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Товарооборот между азиатским государством и Африкой за первые пять месяцев этого года достиг очередного рекорда. По сравнению с 2018 годом, показатель удалось увеличить на 3%. Китай и Африка осуществили товарооборот на сумму 85 миллиардов долларов.
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Товарооборот Китая и Африки достиг рекордного показателя

iReactor13:43

Китай и Африка поставили новый рекорд во взаимной торговле

Красная весна09:44

Товарооборот Китая с Африкой поставил новый рекорд

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