Экономика
Товарооборот Китая и Африки достиг рекордного показателяiReactor 13:43
Товарооборот между азиатским государством и Африкой за первые пять месяцев этого года достиг очередного рекорда. По сравнению с 2018 годом, показатель удалось увеличить на 3%. Китай и Африка осуществили товарооборот на сумму 85 миллиардов долларов.
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