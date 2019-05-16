Экономика

Товарно-сырьевая биржа запретила Антипинскому НПЗ участвовать в торгахВслух.Ру 02:46

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) приостановила допуск Антипинского НПЗ к участию в организованных торгах. Об этом сообщается на сайте организации. Приостановка связана с неисполнением обязательств в качестве поставщика по заключенным договорам.
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Товарно-сырьевая биржа запретила Антипинскому НПЗ участвовать в торгах

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