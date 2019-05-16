Экономика
Товарно-сырьевая биржа запретила Антипинскому НПЗ участвовать в торгахВслух.Ру 02:46
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) приостановила допуск Антипинского НПЗ к участию в организованных торгах. Об этом сообщается на сайте организации. Приостановка связана с неисполнением обязательств в качестве поставщика по заключенным договорам.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 04:09, Ашберн
Музыка
Киркоров заявил, что вернул Россию в финал «Евровидения»
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных
Ни для кого не секрет, что супруга телеведущего Максима Галкина давно дружит с семьей модельера Валентина Юдашкина.
Обновлено в 00:26
Общество
Жители России могут получить дополнительный выходной
Дополнительный выходной могут получить получить жители России. Правда не все, а только те, кто старше 40 лет.
Обновлено в 00:26
Политика
Начальник оперативного управления МВД уйдет в отставку
Глава оперативного управления МВД, бывший начальник московского главка Анатолий Якунин заявил, что уходит в отставку.
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Германия призвала сохранить место России в Совете Европы
МИД Германии призвал сохранить членство России в Совете Европы, следует из заявления официального представителя ведомства Марии Адебар.
Обновлено 15 мая в 08:52
Политика
Коалиция Рады прекратила свое существование
Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что коалиция Верховной Рады прекратила свое существование 17 мая. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:42
Политика
Россия ответит на новые санкции США
Россия предпримет ответные шаги в связи с новыми санкциями со стороны США. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Белоруссии похитили и убили лейтенанта милиции
Обновлено в 01:55
Политика
Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в городской думе
Депутаты городской думы Екатеринбурга обсудят опрос жителей по строительству храма в центре города и определят его организаторов.
Обновлено в 04:02
Игры
Разработчики Metro Exodus рассказали о дополнениях для игры
Обновлено вчера в 10:47
Политика
Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Музыка
Букмекеры назвали фаворитов Евровидения
Букмекеры считают, что победителем песенного конкурса Евровидение, которое проходит в этом году в Тель-Авиве, станет певец из Нидерландов Дункан Лоуренс, сообщило издание El Periodico.
Обновлено 15 мая в 07:32
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Музыка
«Мелодия» выпустила CD с первым концертом Эдисона Денисова
Фирма «Мелодия» выпустила компакт-диск с трансляционной записью первого в СССР авторского концерта композитора Эдисона Денисова.
Обновлено вчера в 15:03
Общество
Прощание с Сергеем Доренко началось в столице
В столице прощаются с Сергеем Доренко, умершим на 60-м году жизни. Церемония проходит на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В Калифорнии рухнул истребитель F-16
В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о загрязнении трубопровода «Дружба»
Самарский областной суд отказал в удовлетворении жалобы на арест трём фигурантам дела о загрязнении трубопровода «Дружба», передаёт ТАСС.
Обновлено 15 мая в 02:36
Экономика
Чистый отток капитала из РФ удвоился
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые два месяца 2019 г. чистый вывоз капитала из РФ частным сектором вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза и оказался равным $18,6 млрд.
Обновлено вчера в 19:44
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Авто
KIA анонсировала новинки для российского рынка
Обновлено вчера в 10:02
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Карпин мне неприятен как человек. Чувствовал это с первого дня»
Тренируются в школе ЦСКА, она ближе к дому.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре
Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Происшествия
ФСБ задержала племянника лидера преступного мира России
Обновлено вчера в 12:11
Футбол
Роберто Карлос намерен помочь «Анжи»
Выступавший за «Анжи» именитый бразильский защитник Роберто Карлос в курсе проблем дагестанской команды и намерен оказать ей поддержку.
Обновлено в 03:38
Происшествия
У российских покупателей автозапчастей похитили полмиллиарда рублей
МВД задержало трех мошенников, обманувших более двух тысяч россиян на полмиллиарда рублей на поставках автозапчастей.
Обновлено в 02:46
Культура
Владелец шоу «Голос» прокомментировал отмену итогов финала
Голландская компания Talpa Media, которой принадлежат права на шоу «Голос» (The Voice), поддержала решение Первого канала отменить итоги голосования в финале шестого сезона детского конкурса, победу в котором одержала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Суд в США постановил рассекретить часть доклада Мюллера
Федеральный судья Эммет Салливан постановил рассекретить некоторые фрагменты доклада спецпрокурора Соединённых Штатов Роберта Мюллера о так называемом российском «вмешательстве» в американскую президентскую кампанию 2016 года.
Обновлено в 01:53
Экономика
Сбербанк запустил мобильные переводы в страны Евросоюза
Сбербанк объявил о возможности осуществлять переводы через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" в страны Европы с комиссией в 1 процент от суммы.
Обновлено в 03:53