Экономика
Товарно-сырьевая биржа запретила Антипинскому НПЗ участвовать в торгахВслух.Ру 02:46
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) приостановила допуск Антипинского НПЗ к участию в организованных торгах. Об этом сообщается на сайте организации. Приостановка связана с неисполнением обязательств в качестве поставщика по заключенным договорам.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:40, Ашберн
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие
ТАСС: Атомную подлодку «Казань» не сдадут флоту в 2019 году
Многоцелевая атомная подлодка «Казань» проекта 885 М не поступит на службу в Военно-морской флот России в этом году, как планировалось ранее.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре
Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Театры
Жена Михаила Боярского стала худруком театра им. Ленсовета
Лариса Луппиан пока знакомится с труппой Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, получила предложение стать худруком театра Ленсовета.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных
Ни для кого не секрет, что супруга телеведущего Максима Галкина давно дружит с семьей модельера Валентина Юдашкина.
Обновлено в 00:26
Политика
Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду
Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Религия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Политика
В Совете Европы заявили о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ
«Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы», — цитирует текст заявления «РИА Новости».
Обновлено в 04:30
Финансы
Рубль умеренно снижается к доллару и евро в рамках коррекции
Рубль с утра немного теряет к доллару и евро в рамках коррекции после ощутимого роста в предыдущие дни.
Обновлено в 03:14
Экономика
Покупатели живут сегодняшним дном
В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Причиной смерти Марьянова, по данным следствия, явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Обновлено вчера в 11:14
Экономика
Forbes назвал самые большие премии топ-менеджеров в России
Российский Forbes составил список из 25 компаний с самыми высокими премиями для топ-менеджеров.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Происшествия
В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления
Обновлено в 04:40
Политика
Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки
Обновлено в 03:07
Энергетика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Хоккей
Телегин заменит Капризова в составе сборной России в матче с Латвией
Форвард российской сборной Кирилл Капризов не выйдет на лед в матче мирового первенства с представителями Латвии, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
У границ России за неделю вел разведку 21 летательный аппарат
Российские истребители шесть раз были подняты по тревоге в связи с возможными нарушениями границ России за прошедшую неделю, поскольку у российских границ вел разведку 21 летательный аппарат.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
В России начали разработку новой штурмовой винтовки
Специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») разрабатывают новую штурмовую винтовку, заявил 17 мая гендиректор института Альберт Баков.
Обновлено в 05:15
Футбол
Роберто Карлос может помочь «Анжи»
Роберто Карлос может помочь "Анжи" Напомним, что Роберто Карлос играл и позже входил в тренерский штаб клуба из Махачкалы в 2011-2012 годах.
Обновлено в 04:56
Финансы
Украина погасила еврооблигации на $1 млрд
Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантии США на сумму $1 млрд.
Обновлено в 05:03
Наука
Названы повышающие риск развития рака факторы
Ученые пришли к выводу, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов в индексе массы тела повышают риск развития раком на 10%.
Обновлено в 04:00
Гаджеты
ASUS представил смартфон Zenfone 6 с поворотной камерой
Основная камера, которая является поворотной и может выполнять функции «фронталки» получила два датчика — основной с разрешением в 48 мегапикселей и 13-мегапиксельный вспомогательный.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией
Президент США Дональд Трамп отменил с 17 мая льготный режим торговли с Турцией, исключив ее из списка развивающихся стран - бенефициаров в рамках так называемой программы преференций для импорта.
Обновлено вчера в 21:08