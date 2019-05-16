Экономика
Товарно-сырьевая биржа запретила Антипинскому НПЗ участвовать в торгахВслух.Ру 02:46
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) приостановила допуск Антипинского НПЗ к участию в организованных торгах. Об этом сообщается на сайте организации. Приостановка связана с неисполнением обязательств в качестве поставщика по заключенным договорам.
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Политика
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Следствие установило исполнителей, организаторов и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко.
Обновлено в 05:28
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Экономика
«Нытва» отчиталась о прибыли в первом квартале текущего года
ОАО «Нытва» (управляет Нытвенским металлургическим заводом) отчиталось об итогах работы в 1 квартале 2019 года.
Обновлено в 04:41
Политика
Киевский суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Технологии
AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Общество
За дачниками начнут следить с помощью дронов
С конца мая в Московской области стартует поиск нарушителей земельного законодательства. Его будут проводить с помощью беспилотной техники.
Обновлено в 03:07
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Политика
Росгвардия: санкции США не скажутся на эффективности спецназа «Терек»
Санкции США против спецотряда быстрого реагирования (СОБР) "Терек" не скажутся на эффективности отряда и высоком авторитете подразделения, заявил РИА Новости в пятницу официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Обновлено в 03:01
Происшествия
СК попросил арестовать директора института Росрезерва
Следствие ходатайствует о заключении под стражу на два месяца директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 07:21
Политика
Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт
Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Голая супермодель Эмили Ратаковски выступила против запрета абортов
Супермодель Эмили Ратаковски выступила против запрета абортов в Алабаме, США, обнаженной.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера
В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Хоккей
Малкин рассказал о связке с Дадоновым: у них дружат жены
Нападающий сборной России Евгений Малкин считает, что чемпионат мира-2019 в Словакии стал одним из сильнейших по составу.
Обновлено в 06:43
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Парламентская коалиция на Украине официально распалась
Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Наука
В Японии тестируют поезд, развивающий скорость до 400 километров в час
Поезд ALFA-X / ©KyodoNews, Youtube Новый «поезд-пуля», скорость которого, согласно расчетам, может достичь 400 км/ч, получил название ALFA-X (Advanced Labs for Frontline Activity in Rail eXperimentation).
Обновлено 15 мая в 06:29
Политика
США отменили льготный режим торговли с Турцией
Президент США Дональд Трамп принял решение с 17 мая отменить льготный режим торговли с Турцией, действующий в рамках Генеральной системы преференций (Generalized System of Preferences) США.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Авто
Российский офис Mercedes-Benz возглавит Хольгер Зуффель
По информации пресс-службы марки, уже 1 сентября в российском офисе произойдут кадровые перемены — ныне действующего главу «Мерседес-Бенц Рус» Яна Мадея сменит Хольгер Зуффель.
Обновлено в 06:59
Наука
Расшифрована загадочная рукопись Войнича
Джерард Чешир (Gerard Cheshire) из Бристольского университета в Великобритании разгадал языковую систему манускрипта Войнича и перевел некоторые его фразы.
Обновлено 15 мая в 11:29
Экономика
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Право на 450 тысяч рублей из бюджета для погашения ипотеки появится при рождении в семье с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей.
Обновлено в 05:11
Космос
В Челябинской области может появиться воздушный космодром
В проекте «Аэрокосмоса» готова участвовать китайская компания по разработке ракет-носителей и спутников One Space.
Обновлено в 07:13
Общество
Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма
Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Гаджеты
Удешевленный смартфон Xiaomi Mi 9 SE появится на рынке России
Компания Xiaomi 23 мая представит на рынке России смартфон Mi 9 SE, являющийся упрощенной модификацией флагмана Mi 9. Отечественные пользователи смогут приобрести удешевленную компактную модель по цене от 24 990 рублей.
Обновлено в 01:10
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Политика
Росстат изучит международный опыт использования больших данных
Росстат изучит международного опыты в сфере IT и использования больших данных, данные направления обсуждались Росстатом совестно со Статистическим управлением Республики Сербия в Белграде в рамках подписания меморандума о взаимопонимании между ведомствами двух стран в пятницу.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Больница сгорела в старинном селе в Карелии
Шёлтозеро (Шелтозеро) - старинное вепсское село (впервые упоминается в 1543 году) в Прионежском районе Республики Карелия, комплексный памятник истории.
Обновлено в 06:19
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено вчера в 05:59
Экономика
Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45