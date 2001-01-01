Футбол
Товарищеский матч. Наполи - БарселонаМатч ТВ вчера в 16:51
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:17, Вашингтон
Экономика
Правительство отказалось спасать Антипинский НПЗ
Сразу несколько министерств — Минэнерго, Минфин, Минприроды и ФАС — дали совет вице-премьеру Дмитрию Козаку отклонить все просьбы руководителя Сбербанка германа грефа о льготах для Антипинского НПЗ.
Обновлено в 19:37
Футбол
Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии
Осужденные за участие в двух драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительную характеристику от колонии №4 города Алексеевка Белгородской области, сообщает "СЭ".
Обновлено в 01:46
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено в 20:46
Наука
Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом
Обновлено в 12:30
Политика
Путин на мотоцикле «Урал» прибыл в Крым на байк-шоу «Ночных волков»
Президент России Владимир Путин приехал в Севастополь на байк-шоу «Тень Вавилона», организатором которого является мотоклуб «Ночные волки», на мотоцикле «Урал», сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:52
Гаджеты
Раскрыты стоимость и характеристики Sony Xperia 20
Размер постоянной памяти смартфона составила 64 гигабайта.
Обновлено в 12:05
Волейбол
Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио
Обновлено в 14:38
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Футбол
«Манчестер Юнайтед» купил 16-летнего хавбека «Монако» Ганнибала
О сумме сделки официально не сообщается, однако ранее уточнялось о 10 миллионах евро. 16-летний хавбек будет выступать в академии «МЮ».
Обновлено в 09:26
Путешествия
Авиакомпания «Аврора» свозила японцев на Курилы на могилы предков
Авиакомпания "Аврора" свозила на Курильские острова группу японцев, сообщила в понедельник пресс-служба воздушного перевозчика, входящего в группу компаний "Аэрофлот".
Обновлено в 20:32
Происшествия
В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную
Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.
Обновлено в 18:16
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
Политика
Депутат Рады заявил, что украинские города живут за счет наследия СССР
Депутат Рады Евгений Мураев заявил, что украинские города сейчас существуют за счет инфраструктуры, созданной в СССР.
Обновлено в 17:06
Финансы
Дальневосточным верфям закроют долги
Оставшийся долг верфей перед самой ОСК в 4,3 млрд руб. предложено покрыть за счет прибыли корпорации.
Обновлено в 17:57
Космос
В NASA предложили землянам вбить своё имя в посадочный талон для полёта на Марс
В NASA предложили жителям Земли получить свой посадочный талон для полёта на Марс.
Обновлено в 14:54
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Экономика
Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства
Руководитель подгруппы депутат Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости.
Обновлено в 19:55
Здоровье
Медики рассказали, к чему может привести употребление каркаде
Медики объяснили к чему приведет употребление каркаде.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Общество
Умерла литературный критик Елена Макеенко
Обновлено в 20:40
Происшествия
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия
У пляжа в Волгоградской области нашли снаряд и гранаты времён войны
Снаряды времён Второй мировой войны обнаружены рядом с пляжем на Береславском водохранилище в Волгоградской области.
Обновлено в 19:35
Армия и оружие
У российских военных появится своя сотовая связь
В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.
Обновлено в 20:25
Армия и оружие
Поставки вертолетов Ми-38 и Ми-28НМ в войска РФ начнутся до конца года
Ми-28НМ может одновременно использовать две ракеты по двум разным целям Поставки транспортно-десантных вертолетов Ми-38 и боевых Ми-28НМ в российские войска начнутся до конца текущего года.
Обновлено в 21:05
Общество
Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Итальянский модный дом Versace вынужден был принести официальные извинения, в связи с тем что выпустил футболку, на которой Макао и Гонконг были указаны не как территория Китая, а как независимые государства.
Обновлено в 10:11