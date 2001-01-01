Прямая трансляция матча – 10 августа. На ТВ: ФУТБОЛ 1 и МАТЧ ТВ.

Экономика Правительство отказалось спасать Антипинский НПЗ Сразу несколько министерств — Минэнерго, Минфин, Минприроды и ФАС — дали совет вице-премьеру Дмитрию Козаку отклонить все просьбы руководителя Сбербанка германа грефа о льготах для Антипинского НПЗ.

Футбол Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии Осужденные за участие в двух драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительную характеристику от колонии №4 города Алексеевка Белгородской области, сообщает "СЭ".

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.

Политика Путин на мотоцикле «Урал» прибыл в Крым на байк-шоу «Ночных волков» Президент России Владимир Путин приехал в Севастополь на байк-шоу «Тень Вавилона», организатором которого является мотоклуб «Ночные волки», на мотоцикле «Урал», сообщает ТАСС.

Общество «Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.

Футбол «Манчестер Юнайтед» купил 16-летнего хавбека «Монако» Ганнибала О сумме сделки официально не сообщается, однако ранее уточнялось о 10 миллионах евро. 16-летний хавбек будет выступать в академии «МЮ».

Путешествия Авиакомпания «Аврора» свозила японцев на Курилы на могилы предков Авиакомпания "Аврора" свозила на Курильские острова группу японцев, сообщила в понедельник пресс-служба воздушного перевозчика, входящего в группу компаний "Аэрофлот".

Происшествия В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.

Происшествия В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.

Политика Депутат Рады заявил, что украинские города живут за счет наследия СССР Депутат Рады Евгений Мураев заявил, что украинские города сейчас существуют за счет инфраструктуры, созданной в СССР.

Финансы Дальневосточным верфям закроют долги Оставшийся долг верфей перед самой ОСК в 4,3 млрд руб. предложено покрыть за счет прибыли корпорации.

Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Экономика Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства Руководитель подгруппы депутат Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости.

Происшествия Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.

Происшествия У пляжа в Волгоградской области нашли снаряд и гранаты времён войны Снаряды времён Второй мировой войны обнаружены рядом с пляжем на Береславском водохранилище в Волгоградской области.

Армия и оружие У российских военных появится своя сотовая связь В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.

Армия и оружие Поставки вертолетов Ми-38 и Ми-28НМ в войска РФ начнутся до конца года Ми-28НМ может одновременно использовать две ракеты по двум разным целям Поставки транспортно-десантных вертолетов Ми-38 и боевых Ми-28НМ в российские войска начнутся до конца текущего года.