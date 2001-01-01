Футбол

Товарищеский матч. Наполи - БарселонаМатч ТВ вчера в 16:51

2 фото
Прямая трансляция матча – 10 августа. На ТВ: ФУТБОЛ 1 и МАТЧ ТВ.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

NASCAR. Бруклин

Матч ТВ14:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:17, Вашингтон
Экономика

Правительство отказалось спасать Антипинский НПЗ

Сразу несколько министерств — Минэнерго, Минфин, Минприроды и ФАС — дали совет вице-премьеру Дмитрию Козаку отклонить все просьбы руководителя Сбербанка германа грефа о льготах для Антипинского НПЗ.
Обновлено в 19:37
Футбол

Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии

Осужденные за участие в двух драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительную характеристику от колонии №4 города Алексеевка Белгородской области, сообщает "СЭ".
Обновлено в 01:46
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено в 20:46
Наука

Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом

Обновлено в 12:30
Общество

«Глаза болят». В Сети высмеяли самое уродливое помолвочное кольцо

Обновлено в 11:51
Политика

Путин на мотоцикле «Урал» прибыл в Крым на байк-шоу «Ночных волков»

Президент России Владимир Путин приехал в Севастополь на байк-шоу «Тень Вавилона», организатором которого является мотоклуб «Ночные волки», на мотоцикле «Урал», сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:52
Гаджеты

Раскрыты стоимость и характеристики Sony Xperia 20

Размер постоянной памяти смартфона составила 64 гигабайта.
Обновлено в 12:05
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Обновлено в 11:33
Волейбол

Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио

Обновлено в 14:38
Общество

«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе

Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Политика

Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики

Обновлено в 20:02
Футбол

«Манчестер Юнайтед» купил 16-летнего хавбека «Монако» Ганнибала

О сумме сделки официально не сообщается, однако ранее уточнялось о 10 миллионах евро. 16-летний хавбек будет выступать в академии «МЮ».
Обновлено в 09:26
Путешествия

Авиакомпания «Аврора» свозила японцев на Курилы на могилы предков

Авиакомпания "Аврора" свозила на Курильские острова группу японцев, сообщила в понедельник пресс-служба воздушного перевозчика, входящего в группу компаний "Аэрофлот".
Обновлено в 20:32
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено в 12:27
Происшествия

В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную

Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.
Обновлено в 18:16
Происшествия

В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
Политика

Депутат Рады заявил, что украинские города живут за счет наследия СССР

Депутат Рады Евгений Мураев заявил, что украинские города сейчас существуют за счет инфраструктуры, созданной в СССР.
Обновлено в 17:06
Финансы

Дальневосточным верфям закроют долги

Оставшийся долг верфей перед самой ОСК в 4,3 млрд руб. предложено покрыть за счет прибыли корпорации.
Обновлено в 17:57
Космос

В NASA предложили землянам вбить своё имя в посадочный талон для полёта на Марс

В NASA предложили жителям Земли получить свой посадочный талон для полёта на Марс.
Обновлено в 14:54
Политика

Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube

Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Футбол

Глушаков попал в стартовый состав «Ахмата» на матч со «Спартаком»

Обновлено в 13:33
Экономика

Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства

Руководитель подгруппы депутат Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости.
Обновлено в 19:55
Здоровье

Медики рассказали, к чему может привести употребление каркаде

Медики объяснили к чему приведет употребление каркаде.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Общество

Умерла литературный критик Елена Макеенко

Обновлено в 20:40
Происшествия

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия

У пляжа в Волгоградской области нашли снаряд и гранаты времён войны

Снаряды времён Второй мировой войны обнаружены рядом с пляжем на Береславском водохранилище в Волгоградской области.
Обновлено в 19:35
Армия и оружие

У российских военных появится своя сотовая связь

В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.
Обновлено в 20:25
Армия и оружие

Поставки вертолетов Ми-38 и Ми-28НМ в войска РФ начнутся до конца года

Ми-28НМ может одновременно использовать две ракеты по двум разным целям Поставки транспортно-десантных вертолетов Ми-38 и боевых Ми-28НМ в российские войска начнутся до конца текущего года.
Обновлено в 21:05
Общество

Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао

Итальянский модный дом Versace вынужден был принести официальные извинения, в связи с тем что выпустил футболку, на которой Макао и Гонконг были указаны не как территория Китая, а как независимые государства.
Обновлено в 10:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное