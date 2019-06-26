Футбол

Товарищеский матч. Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Левски»Бомбардир.ру 26 июня в 07:55

Товарищеская встреча «Зенита» и «Левски» завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в составе чемпионов России забил Сердар Азмун. Нападающий реализовал пенальти. Напомним, с 18-го по 30-е июня команда Сергея Семака проводит первый тренировочный сбор в Австрии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Товарищеский матч. Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Левски»

Бомбардир.ру26 июня в 07:55

Семак ответил на вопрос о капитанской повязке Дзюбы

РБК25 июня в 21:58

Петербургский «Зенит» обыграл футбольный клуб Болгарии в Австрии

VSE42 Новости25 июня в 22:47

«Зенит» обыграл «Левски» благодаря голу Азмуна с пенальти

REGNUM26 июня в 01:06

«Зенит» прожарки medium well. Семак надышался победным воздухом Леоганга?

Спорт день за днем25 июня в 17:48

«Зенит» обыграл «Левски» в контрольном матче

Vprognoze.ru25 июня в 17:07

Кристиан Нобоа рассказал о необходимости почувствовать игровой ритм

Петербургский дневник25 июня в 18:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:18, Вашингтон
Автоспорт

Леклер взял поул в Австрии, Квят провалил квалификацию

Обновлено в 10:04
Теннис

Каролина Плишкова обыграла Кербер в финале турнира в Истбурне

Чешская теннисистка Каролина Плишкова стала победительницей турнира в Истбурне.
Обновлено в 09:11
Футбол

Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»

Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
Обновлено в 03:50
Кино

Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»

Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Общество

Организаторы «Тавриды» назвали постановку с однополыми поцелуями провокацией

Читайте материал: "Студенты устроили спектакль-оргию со страстными поцелуями на форуме в Крыму".
Обновлено в 12:47
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до трех

В результате наводнения в Иркутской области погибли три человека, 97 госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами

Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес

Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль

Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль.
Обновлено в 11:26
Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Общество

За миску риса: софт для Boeing 737 писали индусы за 9 долларов в час

О новых подробностях в расследовании причин, приведших к гибели двух самолетов Boeing 737 MAX написало информационное агентство Bloomberg.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в Новосибирске, один человек погиб

В торговом центре «Эдем» в Новосибирске произошла стрельба, погиб молодой человек.
Обновлено в 14:04
Общество

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Елена Темникова вызвала Максима Фадеева на детектор лжи

По словам артистки, отношения в коллективе разладились после того, как ее партнерша Ольга Серябкина и продюсер Максим Фадеев закрутили роман, который пытались скрыть.
Обновлено в 12:05
Политика

В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес

Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
Обновлено в 11:28
Общество

В Воронеже прошел первый общегородской выпускной

Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью

Лайнер авиакомпании "Россия", летевший из Питера в Анталью, был вынужден сесть в московском аэропорту Внуково из-за почувствовавшего себя плохо пассажира.
Обновлено в 13:10
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Политика

В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие

Обновлено в 11:37
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что идея либерализма себя изжила в мире, а гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:05
Футбол

«Славен Белупо» объявил о трансфере Шарлии в ЦСКА

Хорватский футбольный клуб «Славен Белупо» объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в московский ЦСКА на правах аренды.
Обновлено в 09:36
Интернет

«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ

Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва

Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Музыка

Рэпер ЛСП сделал разбор полетов после Ural Music Night

Мероприятие было плохо организовано, считает исполнитель, выступление которого отменили Известный российский рэпер ЛСП обсудил с поклонниками ошибки организаторов фестиваля Ural Music Night, завершившегося сегодня утром, 29 июня, на Октябрьской площади.
Обновлено в 01:49
Здоровье

Названы способы диагностики рака на ранней стадии

Врачи рассказали о способах, помогающих выявить рак на ранней стадии его развития.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие

Названы характеристики новой баллистической ракеты «Сармат»

Разработчики инновационной баллистической ракеты «Сармат» рассказали о ее тактико-технических возможностях, передает РИА Новости.
Обновлено 27 июня в 18:42
Шоу-бизнес

Внучка Софии Ротару спит с французским бизнесменом

Внучка Софии Ротару спит с французским бизнесменом То, что дети наших звёзд нередко сбегают от публичности за границу - давно не секрет.
Обновлено вчера в 13:16
Политика

В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы

Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Нюша показала фигуру в купальнике спустя 8 месяцев после родов

Певица снова поразила фанатов стройностью спустя всего 8 месяцев после родов.В настоящий момент Нюша находится в отпуске, который проводит совместно со своим супругом Игорем Сивовым.
Обновлено в 14:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное