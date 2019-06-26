Футбол
Товарищеский матч. Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Левски»Бомбардир.ру 26 июня в 07:55
Товарищеская встреча «Зенита» и «Левски» завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в составе чемпионов России забил Сердар Азмун. Нападающий реализовал пенальти. Напомним, с 18-го по 30-е июня команда Сергея Семака проводит первый тренировочный сбор в Австрии.
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