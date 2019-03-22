Товарищеский матч. Бразилия сыграла вничью с ПанамойSports.ru 04:12

Сборная Бразилии в товарищеском матче сыграла вничью с командой Панамы (1:1) на стадионе «Драгау» в Португалии. Товарищеский матч Порту, Португалия ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Происшествия В Мали неизвестные убили более ста человек Вооруженные люди убили 110 пастухов народа фулани в поселениях возле города Банкас в центральном Мали, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление мэра города Мулая Гуиндо.

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Политика Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.

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Происшествия У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.

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Политика Луценко может уйти в отставку из-за слов о после США Украинский генпрокурор Юрий Луценко может уйти с должности из-за слов о том, что посол США в Киеве Мари Йованович передала ему список "неприкасаемых".

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