Футбол
Товарищеский матч. Бразилия сыграла вничью с ПанамойSports.ru 04:12
Сборная Бразилии в товарищеском матче сыграла вничью с командой Панамы (1:1) на стадионе «Драгау» в Португалии. Товарищеский матч Порту, Португалия ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Бразилия — Панама. Прогноз (к. 1.85) и ставки на товарищеский матч 23 марта 2019 года
LiveSport.ru21 марта в 22:00
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
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