Футбол

Товарищеский матч. Бразилия сыграла вничью с ПанамойSports.ru 04:12

Сборная Бразилии в товарищеском матче сыграла вничью с командой Панамы (1:1) на стадионе «Драгау» в Португалии. Товарищеский матч Порту, Португалия ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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