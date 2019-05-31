Товарищеские матчи. Эквадор сыграл вничью с ВенесуэлойSports.ru 01:45

Товарищеские матчи ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Спорт Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.

Единоборства Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов Британец Энтони Джошуа не смог защитить титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, проиграв американскому боксеру Энди Руису.

Происшествия Неймара обвинили в изнасиловании Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании.

Общество Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.

Политика ВМС США прояснили историю с сокрытием от Трампа эсминца John McCain Трамп выступал 28 мая на базе Йокосука в Японии перед американскими моряками на универсальном десантном корабле Wasp, рядом был пришвартован эсминец John S. McCain.

Происшествия Движение на Кутузовском проспекте перекрыто из-за аварии Движение на Кутузовском проспекте в сторону центра перекрыто из-за аварии, передает телеканал Москва 24.

Армия и оружие Израиль объяснил ракетный удар по Сирии Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории.

Политика Министр обороны Китая заявил о готовности к торговой войне с США Китай готов к торговой войне с США, но одновременно оставляет открытой дверь для переговоров.

Происшествия Капитана, управлявшего катером на Дунае, арестовали на месяц Центральный окружной суд Буды в Будапеште задержал на месяц украинского капитана теплохода Viking Sygin.

Происшествия Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура Прокуратура Орловской области проверит видео, на котором заключенные колонии №2 в Ливнах "пируют" на Пасху, передает РИА "Новости".

Здоровье Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.

Происшествия Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».

Политика Медведев оценил позицию Украины по Минским соглашениям Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью ВГРТК прокомментировал позицию Украины по минским договорённостям.

Футбол Моуринью раскритиковал уровень игры в финале ЛЧ Бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал уровень игры в финале Лиги чемпионов.

Шоу-бизнес Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность «Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.

Происшествия Миссия ООН считает неоправданным применение силы косовской полицией "Доказательства полностью указывают на чрезмерное и неоправданное применение силы спецназом, который производил задержания", - цитирует ТАСС сообщение миссии.

Политика В США назвали реально влияющую на американские выборы страну Довольно мало стран, которые по-настоящему влияют на американские выборы, и России нет в их числе, зато Мексика в этом списке определенно там есть, пишет Fox News.

Общество В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».

Происшествия Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Хоккей «Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повел в финальной серии НХЛ Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» нанес разгромное поражение команде «Сент-Луис Блюз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли нынешнего сезона.

Энергетика Бензин подорожал в Омске второй раз за неделю Сегодня, 1 июня, в городе произошло новое повышение цен на бензин. В сети АЗС "Газпромнефть" топливо подорожало на 25 копеек.

Общество В России отменили внутрисетевой роуминг В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.