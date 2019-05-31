Футбол
Товарищеские матчи. Эквадор сыграл вничью с ВенесуэлойSports.ru 01:45
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Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
Обновлено вчера в 23:09
Спорт
Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов
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Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Британец Энтони Джошуа не смог защитить титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, проиграв американскому боксеру Энди Руису.
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Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 00:00
Политика
ВМС США прояснили историю с сокрытием от Трампа эсминца John McCain
Трамп выступал 28 мая на базе Йокосука в Японии перед американскими моряками на универсальном десантном корабле Wasp, рядом был пришвартован эсминец John S. McCain.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Движение на Кутузовском проспекте перекрыто из-за аварии
Движение на Кутузовском проспекте в сторону центра перекрыто из-за аварии, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
Израиль объяснил ракетный удар по Сирии
Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории.
Обновлено в 00:59
Политика
Министр обороны Китая заявил о готовности к торговой войне с США
Китай готов к торговой войне с США, но одновременно оставляет открытой дверь для переговоров.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Премьер Малайзии не верит итогам расследования катастрофы MH17
Обновлено 31 мая в 06:16
Происшествия
Капитана, управлявшего катером на Дунае, арестовали на месяц
Центральный окружной суд Буды в Будапеште задержал на месяц украинского капитана теплохода Viking Sygin.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
Прокуратура Орловской области проверит видео, на котором заключенные колонии №2 в Ливнах "пируют" на Пасху, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:06
Здоровье
Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром
Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Обвиняемый в убийстве экс-глава Раменского района заявил об алиби
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине
Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Политика
Медведев оценил позицию Украины по Минским соглашениям
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью ВГРТК прокомментировал позицию Украины по минским договорённостям.
Обновлено в 02:24
Футбол
Моуринью раскритиковал уровень игры в финале ЛЧ
Бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал уровень игры в финале Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
Миссия ООН считает неоправданным применение силы косовской полицией
"Доказательства полностью указывают на чрезмерное и неоправданное применение силы спецназом, который производил задержания", - цитирует ТАСС сообщение миссии.
Обновлено в 02:14
Политика
В США назвали реально влияющую на американские выборы страну
Довольно мало стран, которые по-настоящему влияют на американские выборы, и России нет в их числе, зато Мексика в этом списке определенно там есть, пишет Fox News.
Обновлено в 01:23
Кино
Элтон Джон обиделся на удаление гей-сцен из его фильма в России
Обновлено вчера в 03:41
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено 31 мая в 23:02
Происшествия
Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских
В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
Обновлено в 02:22
Гаджеты
Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой
Обновлено вчера в 10:30
Хоккей
«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повел в финальной серии НХЛ
Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» нанес разгромное поражение команде «Сент-Луис Блюз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли нынешнего сезона.
Обновлено в 00:29
Энергетика
Бензин подорожал в Омске второй раз за неделю
Сегодня, 1 июня, в городе произошло новое повышение цен на бензин. В сети АЗС "Газпромнефть" топливо подорожало на 25 копеек.
Обновлено вчера в 06:57
Общество
В России отменили внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
Обновлено 31 мая в 19:54
Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено вчера в 07:19