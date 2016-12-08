Футбол
Тотти вошел в Зал славы итальянского футболаГазета.Ru вчера в 22:00
Знаменитый бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти включен в Зал славы итальянского футбола, сообщает официальный сайт клуба. Он стал лишь третьим представителем римлян. До этого в истории футбола страны официально закрепились имена Амедео Амадеи и Гипо Виани.
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МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
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Обновлено вчера в 21:00
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Обновлено вчера в 23:32
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Состояние 13 учеников младших классов, отравившихся в райцентре Чаны Новосибирской области неустановленным пока веществом, удовлетворительное, сообщил РИА Новости во вторник представитель регионального минздрава.
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На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
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Обновлено вчера в 15:46
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Общество
В Японии шестерых россиян наградили орденом Восходящего солнца
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
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Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено вчера в 05:17
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Дюгарри раскритиковал Мбаппе за слова про ответственность
Бывший полузащитник сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Украинские дипломаты выдали польских евреев на фото за крымских татар
Посольство Украины в США выдало фотографию депортации польских евреев за снимок депортации крымских татар 1944 года, обратило внимание российское посольство в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 23:58
Наука
Диабет второго типа повышает риск развития цирроза и рака печени
Ученые из Великобритании пришли к выводу, что сахарный диабет второго типа становится все более опасным для человека, так как может спровоцировать развитие цирроза и рака печени.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Авто
Дилеры приостановили продажу деталей для Lada Vesta Sport
Причиной временного прекращения продаж комплектующих для самой дорогой Лады называют очень высокий спрос, а особенно на воздушный фильтр, черный потолок и др.
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Чиновникам Кремля и правительства вернули докризисные зарплаты
В этом году чиновники уже получили зарплату «докризисного» уровня.
Обновлено в 00:45
Авто
Новые ЗИЛ-133 появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
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Происшествия
Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады
19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия
Десять человек были убиты в перестрелках в Мексике
Десять человек стали жертвами стрельбы в мексиканских штатах Оахака и Тамаулипас. Об этом сообщила прокуратура штата Оахака.
Обновлено в 00:17
Авто
АвтоВАЗ массово отзывает Lada Largus
Концерн АвтоВАЗа официально объявил об отзыве автомобилей Lada Largus, так речь идет о моделях, которые были реализованы с ноября 2017 года.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
В Иркутской области депутата поймали пьяным за рулём и без прав
Пьяный депутат ехал за рулём "Лексуса" Депутат Думы Нижнеудинского муниципального образования в Иркутской области задержан за рулём в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишённым водительских прав.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке
Совет безопасности ООН отказался внести в повестку заседания вопрос о украинском языковом законе. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
В Москве рано утром задержан соратник Алексея Навального Леонид Волков
В Москве рано утром задержан соратник Алексея Навального Леонид Волков.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии
Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:33
Игры
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Многие сотрудники игрового подразделения Sony оказались в смятении, из-за чего менеджерам пришлось успокаивать своих подчинённых, подчёркивая, что планы никак не меняются, в том числе и планы по выпуску консоли следующего поколения — PlayStation 5.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Путин помиловал четверых осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных - двух мужчин и двух женщин.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
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Обновлено вчера в 11:09
Здоровье
Псевдочуму птиц обнаружили в Приморье
Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю, очаги заболевания обнаружили в трех личных подсобных хозяйствах Комаровки.
Обновлено вчера в 23:40
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В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
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