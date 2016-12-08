Футбол
Тотти вошел в Зал славы итальянского футболаГазета.Ru 22:00
Знаменитый бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти включен в Зал славы итальянского футбола, сообщает официальный сайт клуба. Он стал лишь третьим представителем римлян. До этого в истории футбола страны официально закрепились имена Амедео Амадеи и Гипо Виани.
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Происшествия
Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины
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Обновлено в 10:08
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Швеция с трудом обыграла Латвию накануне матча с Россией
Обновлено в 13:23
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Мамаеву и Кокорину
Прокуратура подала жалобу на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
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Политика
Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций
Помимо санкций, Зеленский обсудил с Шефчовичем вопросы сотрудничества Украины и ЕС, противодействие «агрессии Кремля на Донбассе», перспективы «деоккупации Крыма», а также переговоры о договоре на транзит.
Обновлено в 20:17
Политика
Премьер-министр Украины Гройсман объявил об отставке
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении уйти в отставку. Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 11:09
Политика
Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду
Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.
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Происшествия
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Транспорт
В России планируют начать мониторить дороги с помощью дронов
Планируется собирать информацию с помощью специальных видеосистем, установленных на муниципальном транспорте, датчиков, установленных вдоль дорог, со снимков с дронов и с видеорегистраторов граждан, согласившихся передать или продавать видеопоток в облако для анализа, указано в сообщении.
Обновлено в 20:49
Происшествия
В Москве арестовали начальника отдела полиции подмосковного Чехова
В Москве суд арестовал начальника Столбовского отдела полиции города Чехова Московской области по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 14:13
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В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Политика
В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность
Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.
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Политика
Суд в США разрешил демократам требовать налоговые декларации Трампа
Федеральный суд американского округа Колумбия отказался удовлетворить требования адвокатов президента США Дональда Трампа не позволить комитету по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса получить налоговые декларации хозяина Белого дома.
Обновлено в 22:50
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено в 11:44
Экономика
Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками
Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено в 22:22
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад
Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
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ЖКХ
В Сахалинской области появятся льготы на вывоз мусора
С 1 июня около 80 тысяч жителей Сахалина и Курил будут платить за услугу по вывозу бытовых отходов в два-четыре раза меньше, чем в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено в 22:49
Политика
О «поражении» Запада на Украине заявил экс-глава спецслужбы Израиля
Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что планы Запада по ослаблению Москвы на украинском направлении провалились.
Обновлено в 22:16
Армия и оружие
Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Музыка
Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
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Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
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Экономика
Расходы ЦБ на поддержание наличного обращения выросли на 60%
В 2018 году расходы Центробанка на обеспечение наличного денежного обращения выросли на 60%.
Обновлено в 15:00
Политика
Пенс: США рассматривают все варианты действий в Венесуэле
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон рассматривает «все варианты» действий в Венесуэле.
Обновлено в 21:49
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Полезно сосредоточиться на решении серьезных финансовых проблем.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
В Оренбурге найдены убитыми бизнесмен, его жена и водитель
В Оренбурге возбуждено уголовное об убийстве по факту обнаружения в жилом доме в поселке Ростоши тел директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
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Политика
Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 06:04
Политика
Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН
"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
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Происшествия
Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады
19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
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