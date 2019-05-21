Тотти вошел в Зал славы итальянского футболаГазета.Ru вчера в 22:00

Знаменитый бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти включен в Зал славы итальянского футбола, сообщает официальный сайт клуба. Он стал лишь третьим представителем римлян. До этого в истории футбола страны официально закрепились имена Амедео Амадеи и Гипо Виани.

Политика Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.

Происшествия Расстрелявшего мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме Мужчине, расстрелявшему людей в мечетях в Новой Зеландии, предъявлено обвинение в терроризме.

Происшествия Безработного москвича задержали по подозрению в убийстве матери Столичные полицейские задержали подозреваемого в убийстве пожилой матери, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Здоровье Опрос показал, каких врачей не хватает в России Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль подчеркнул, что дефицит кадров и проблемы с оснащенностью в медицинских учреждениях препятствуют возможности выявлять онкологические и сердечно-сосудистые заболевания на ранней стадии, которые являются главными причинами смертности в стране.

Космос К созданию в России воздушного космодрома присоединится Китай По информации TV BRICS, ракетный космический комплекс (АРКК) "Аэрокосмос", предусматривающий запуск космических ракет-носителей не с поверхности Земли, а с помощью самолета Ил-76, создадут в Челябинской области.

Политика Гордума Екатеринбурга отказалась самораспускаться С инициативой распустить думу выступили депутаты от фракции КПРФ.

Экономика Ford сокращает 10% работников по всему миру Компания Ford Motor объявила о сокращении 10% наемных работников по всему миру, 20 мая передает агентство Reuters.

Энергетика Россия увеличила поставки нефти в США Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США только за прошедшие пять месяцев получили 5 млн баррелей нефти Urals, приводит агентство данные по американским терминалам PADD 3 и PADD 1. Для сравнения, в 2018 году объем поставок российской нефти на них был равен 7,51 млн баррелей, а в 2017-м — 1,58 млн баррелей.

Происшествия Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.

Кино Режиссер Глеб Панфилов отмечает 85-летие 21 мая исполняется 85 лет режиссеру Глебу Панфилову, фильмы которого — «В огне брода нет», «Начало», «Мать», «В круге первом» — стали классикой нашего кино.

Транспорт Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.

Политика Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.

Кино Джессика Честейн прокатилась в московском метро "Пользуюсь метро как настоящий босс", — написала тогда Честейн. В отличие от своей коллеги, Джеймс МакЭвой не был многословен.

Транспорт Российские дороги начнут мониторить с помощью дронов В России в 2021 году могут ввести систему мониторинга состояния дорог в режиме реального времени.

Политика На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.

Общество В России упростили установление инвалидности Инвалидам не придется везти в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) множество справок и лично подавать заявление об установлении инвалидности - теперь медики и бюро МСЭ сами будут обмениваться документами, разъясняют в министерстве труда и соцзащиты РФ.

Религия Куйвашев заявил, что обсуждение нового места для храма будет детальным В ходе отчета о деятельности свердловского правительства губернатор Евгений Куйвашев отметил, что необходимы детальные обсуждения, опрос жителей, также нужно посоветоваться с архитекторами и согласовать площадку с епархией и инвесторами.

Шоу-бизнес Советская Марлен Дитрих: Любови Полищук исполнилось бы 70 Сегодня исполнилось бы 70 лет народной актрисе Любови Полищук, сообщает телеканал «МИР 24».

Политика Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Экономика Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».

Шоу-бизнес Алла Пугачева устроила для детей прогулку на лодке по реке Певица Алла Пугачева устроила своим детям прогулку по реке на резиновых лодках, о чем Максим Галкин рассказала в сети Instagram.

Экономика Счетная палата сомневается в росте доходов россиян В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.