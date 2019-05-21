Футбол
Аллегри, Тотти и Дзанетти вошли в Зал славы итальянского футболаSoccer.ru вчера в 21:34
Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти, наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и экс-защитник "Интера" Хавьер Дзанетти, как и ожидалось, вошли в Зал славы итальянского футбола. Торжественная церемония состоялась в понедельник во Флоренции.
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