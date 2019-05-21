Тотти включён в Зал славы итальянского футболаЕвро-футбол.ру 01:05

Кино Китай остался без финала «Игры престолов» из-за торговой войны с США В Китае не стали показывать до конца сериал «Игра престолов» из-за торговых споров между США и Китаем, сообщает газета The Wall Street Journal.

Происшествия В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова В Москве задержали Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального.

Политика Посол РФ оценил отказ австрийских партнеров от участия в «Валдае» Отказ австрийских партнеров дискуссионного клуба «Валдай» от участия в конференции не связан с Россией, заявил американский посол в Австрии Дмитрий Любинский.

Политика Зеленский призвал США усилить санкции против России «Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.

Происшествия В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Происшествия Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей.

Транспорт Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.

Происшествия В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.

Происшествия Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт Сбербанка Новый способ хищения с банковских карт Сбербанка придумали мошенники. С помощью этого метода злоумышленники похищали средства еще год назад.

Гаджеты В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.

Политика Президент Зеленский подписал первый указ Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).

Футбол С. Индзаги согласился возглавить «Ювентус» Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги ответил согласием на предложение «Ювентуса» возглавить туринский клуб.

Музыка Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения» Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.

Общество Правительство упростило процедуру получения инвалидности "В целях сокращения сроков и упрощения процедуры освидетельствования граждан для установления инвалидности предусматривается поэтапный переход к обмену необходимыми документами между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ (медико-социальной экспертизы) в электронном виде без участия инвалидов", - говорится в документе.

Общество ФАС предложила лишать свободы вступивших в картель сроком до 6 лет Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила законопроект об увеличении срока тюремного наказании для владельцев и топ-менеджеров компаний, вступивших в умышленный картельный сговор, сообщает во вторник газета "Ведомости".

Общество Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.

Футбол Хави провёл последний матч в карьере Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес провёл последний матч в карьере.

Автоспорт Скончался трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда Трехкратный чемпион "Формулы-1" австриец Ники Лауда умер в возрасте 70 лет, сообщает телеканал ORF со ссылкой на заявление семьи автогонщика.

Футбол Роберто Манчини: «Английские клубы обеспечены намного лучше итальянских» Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини проанализировал успехи английских клубов в еврокубках в этом сезоне.

Экономика Росстат: низкий рост ВВП не оправдал ожидания Минэкономразвития Индекс физического объёма ВВП остановился на 0,5% г / г. В свою очередь, по данным Минэкономразвития, в 1 квартале показатель равен 0,8% г / г. Росстат привёл данные, согласно которым объём роста ВВП в 1 квартале ниже, чем оценка объема роста показателя согласно данным Минэкономразвития.

Политика В Совбезе ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия заблокировали инициированное Россией экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с принятием на Украине закона о госязыке.

Общество Алексей Текслер встретился с обманутыми дольщиками ЖК Челябинска Алексей Текслер сказал, что в Челябинской области почти 4500 обманутых дольщиков, и в основном это жители Челябинска.