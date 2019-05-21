Футбол

Тотти включён в Зал славы итальянского футболаЕвро-футбол.ру 01:05

Экс-нападающий "Ромы" Франческо Тотти включен в Зал славы итальянского футбола.
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Тотти стал членом Зала славы итальянского футбола

Советский спорт02:15

Тотти вошёл в Зал славы итальянского футбола

Чемпионатвчера в 20:30

Тотти был включен в Зал славы итальянского футбола

Газета.Ru02:18

Аллегри, Тотти и Дзанетти вошли в Зал славы итальянского футбола

Soccer.ruвчера в 21:34

Тотти включили в Зал славы итальянского футбола

Матч ТВвчера в 21:13

Тотти включили в Зал славы итальянского футбола

Sport24.ruвчера в 20:44

Тотти включен в Зал славы итальянского футбола

Спорт-Экспресс01:40
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Франческо Тотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист, атакующий полузащитник и нападающий. Бывший капитан клуба «Рома», цвета которого защищал всю карьеру, с 1992 по 2017 год. Чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2000 года в составе национальной сборной Италии, также играл на чемпионате мира 2002 и чемпионате Европы 2004 года. В составе молодёжной сборной Италии стал чемпионом Европы 1996 года. За первую сборную провёл 58 игр и забил 9 голов. Входит в тридцатку игроков по числу матчей и занимает второе место по числу голов в Серии А. Занимает первое место по числу голов в серии А, забитых за один клуб. И является единственным игроком Серии А, который забивал в 23 сезонах подряд. Все эти достижения - лучшие среди игроков клуба «Рома» за всю историю команды...
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