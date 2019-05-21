Футбол
Тотти вошел в Зал славы итальянского футболаГазета.Ru вчера в 22:00
Знаменитый бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти включен в Зал славы итальянского футбола, сообщает официальный сайт клуба. Он стал лишь третьим представителем римлян. До этого в истории футбола страны официально закрепились имена Амедео Амадеи и Гипо Виани.
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Футбол
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Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси".
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Обновлено в 06:22
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ГИБДД возбудила дело в отношении Алины Загитовой
Начальник первого отдела УГИБДД РФ по Удмуртии Вениамин Вычужанин рассказал о рассмотрении информации о нарушении олимпийской чемпионкой фигуристкой Алиной Загитовой правил дорожного движения.
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Происшествия
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Политика
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Госдума во вторник приняла в окончательном, третьем чтении закон о праве родных и близких больного посещать его в реанимации или в отделении интенсивной терапии.
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На соляном руднике майя обнаружили уникальный артефакт
Американские антропологи во время раскопок на территории Белиза (Центральная Америка) обнаружили редкий и прекрасно сохранившийся артефакт цивилизации майя.
Обновлено в 09:54
Политика
Нарышкин назвал тревожным сценарий развития событий вокруг Ирана
В Службе внешней разведки (СВР) России оценили ситуацию, которая развивается вокруг Ирана.
Обновлено в 09:34
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Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин
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Обновлено в 07:40
Происшествия
В аэропорт в Анапе поступило ложное сообщение о минировании
Сообщение о "минировании" аэропорта в Анапе не подтвердилось, он продолжил работу, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Обновлено в 09:49
Общество
Роскомнадзор объяснил, почему предъявил претензии «Тайге.инфо»
Претензии Роскомнадзора вызвала серия публикаций о групповом избиении студента новосибирского колледжа.
Обновлено в 06:10
Интернет
В Сеть попали данные около 50 млн пользователей Instagram
В Сети обнаружены данные более 49 млн пользователей Instagram, сообщает TechCrunch.
Обновлено в 09:55
Здоровье
Главный онколог назвал основные продукты, которые могут вызвать рак
Главный внештатный специалист онколог российского минздрава Андрей Каприн назвал основные факторы, которые способствуют возникновению раковых заболеваний.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Жена Гогена Солнцева устроила драку в санатории
Обновлено в 07:45
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Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином
Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 07:24
Политика
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Основаниями для досрочных парламентских выборов на Украине стали низкий уровень доверия граждан к Верховной раде и отсутствие коалиции.
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Обновлено вчера в 09:29
Экономика
ФАС получила ходатайство о создании СП РФПИ, Alibaba, «Мегафона» и Mail.Ru
Федеральная антимонопольная служба РФ получила ходатайство в связи с созданием совместного предприятия РФПИ с Alibaba, "Мегафоном" и Mail.Ru Group, сообщил РИА Новости источник, знакомый с содержанием заявки.
Обновлено в 09:37
Авто
В Сети появились рендеры третьего поколения BMW X6
У Mercedes GLE Coupe и Porsche Cayenne Coupe скоро появится новый конкурент.
Обновлено в 03:45
Политика
Советник Зеленского анонсировал внесение в Раду законопроекта об импичменте
Андрей Богдан, советник президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что глава государства в ближайшее время внесёт в Верховную раду законопроект об импичменте.
Обновлено в 09:30
Общество
Ивлеева и Монеточка попали в список Forbes «до 30»
Обновлено в 07:09
Автоспорт
Трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет
Бывший австрийский автогонщик и трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" Ники Лауда умер на 71-м году жизни.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
В Ульяновской области сошел с рельсов железнодорожный состав
Как сообщил на своей страничке в facebook.com министр промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин, сегодня в Барыше сошел с путей железнодорожный состав из восьми пустых цистерн, следовавший из Инзы в Самару.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Страховщик опроверг информацию о неоказании медпомощи ребенку в Египте
Ранее на сайте Федерального агентства по туризму появилось сообщение, что "в соответствии с информацией, полученной 20.05.2019 из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения".
Обновлено в 08:11
Культура
Песню «Темная ночь» запретили в Польше
Обновлено вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Наталья Фриске высказалась о Шепелеве и «Русфонде»
Сестра певицы прокомментировала информацию о погашении долга В недавнем интервью младшая сестра покойной поп-звезды Жанны Фриске Наталья заявила, что ничего не знает о продаже имущества семьи ради погашения долга "Русфонду".
Обновлено в 03:32
Политика
Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень
Как сообщает РБК, в мае 2015-го зарплаты высокопоставленных чиновников, включая самого президента, а также главы правительства, министра обороны, директора ФСБ и других были сокращены на 10% в связи с финансовым кризисом.
Обновлено в 08:53
Наука
Небольшой четвероногий робот Doggo научился делать сальто
Небольшой четвероногий робот Doggo, разработанный в Стэнфордском университете (США), умеет прыгать на метровую высоту, а также проделывать такие сложные трюки, как обратное сальто.
Обновлено в 06:15
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Общество
В 2019 году в России школу заканчивают около 1,7 млн учащихся
В 2019 году в России школу заканчивают около 1,7 миллиона учащихся.
Обновлено в 07:56