Футбол
Тотти подтвердил, что покинет «Рому»Матч ТВ вчера в 09:30
Франческо Тотти объявил, что покинет пост директора «Ромы». 42-летний итальянец всю карьеру провел в римском клубе.
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Франческо Тотти объявил об уходе из «Ромы», сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках». Главные новости дня
Еженедельник Футболвчера в 19:59
«Рома»: «У Тотти далекое от реальности восприятие фактов и решений, принятых в клубе»
Sports.ruвчера в 16:38
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По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
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Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
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Кража в храме Смоленской иконы Божией Матери (село Кривцы Раменского района Подмосковья) была совершена в ночь с 29 на 30 января 2019 года.
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Украинский лидер Владимир Зеленский считает необходимым сохранять и ужесточать санкции в отношении России до тех пор, пока они не приведут к перемирию на юго-востоке Украины и восстановлению территориальной целостности страны.
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Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
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США направят дополнительную тысячу военных на Ближний Восток на фоне инцидента в Оманском заливе.
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Обновлено вчера в 17:11