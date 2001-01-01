Футбол
Тотти планирует покинуть «Рому»Советский спорт 06:32
Тотти играл за «Рому» с 1992 по 2017 год. После завершения карьеры игрока он стал помощником спортивного директора римлян.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:15, Ашберн
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Обновлено в 15:33
Экономика
Банк России задумался о создании новой валюты
Банк России рассматривает возможность запуска новой валюты — цифровой, однако сначала нужно понять, готово ли общество к отказу от наличных денег.
Обновлено в 06:22
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии.
Обновлено в 04:31
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100
Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
Обновлено в 06:08
Религия
Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу
Обновлено в 03:41
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Происшествия
Жители села под Пензой перекрыли трассу из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка Пензенской области устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами. Об этом сообщают местные издания.
Обновлено в 03:04
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Космос
В NASA подсчитали стоимость присутствия на Луне
Обновлено вчера в 18:35
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено в 14:21
Футбол
«Рубин» подписал контракт с футболистом донецкого «Шахтера»
Обновлено в 11:57
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Авто
Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России
Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Учения «Славянское братство» стартовали в Сербии
Обновлено вчера в 20:40
Финансы
ЦБ допустил новое снижение ключевой ставки
Банк России допускает еще одно или два снижения ключевой ставки до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 09:00
Футбол
Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова
Обновлено в 16:00
Хоккей
Более полумиллиона человек посетили чемпионский парад «Сент-Луиса»
Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз", ставшего обладателем Кубка Стэнли, посетили более 500 000 человек, сообщает CBS Sports.
Обновлено в 17:06
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Футбол
Венесуэла и Перу сыграли вничью
Сборные Венесуэлы и Перу не выявили победителя в матче группового этапа Кубка Америки. Командам голов забить не удалось.
Обновлено в 16:59
Кино
Российский фильм «Движение вверх» набирает ход в кинопрокате Китая
После скромных результатов в первые два дня кинопроката начинает набирать ход в Китае российский кассовый хит «Движение вверх».
Обновлено в 14:35
Происшествия
В Бразилии пассажирский самолет совершил аварийную посадку на брюхо
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку на брюхо в бразильском аэропорту Манаус на севере страны.
Обновлено в 16:28
Происшествия
Восемь человек погибли при взрыве в столице Сомали
По информации агентства Франс Пресс, погибли восемь человек, еще 16 получили ранения. Ранее СМИ сообщали, что всего было два взрыва.
Обновлено в 10:05
Политика
МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 14:58
Политика
Глава Демократической партии Молдавии покинул страну
Обновлено в 03:02
Политика
Первые российские паспорта выданы жителям Донбасса
Обновлено вчера в 12:29