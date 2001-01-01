Футбол

Тотти планирует покинуть «Рому»Советский спорт 06:32

Тотти играл за «Рому» с 1992 по 2017 год. После завершения карьеры игрока он стал помощником спортивного директора римлян.
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Тотти планирует покинуть «Рому»

Советский спорт06:32

Тотти: «Вскоре вы узнаете о моём решении»

Евро-футбол.ру13 июня в 13:17

СМИ: Тотти покидает «Рому»

Матч ТВ10:29

Тотти оказался ужасным боссом. Его никто не слушал, и он уходит из «Ромы»

Бомбардир.ру10:20

СМИ: Тотти покинет «Рому» на следующей неделе

Спорт-Экспресс10:01

Тотти обсудит своё будущее в «Роме» с руководством клуба

Чемпионатвчера в 14:52

СМИ: Тотти покидает «Рому»

Sportbox.RU10:29
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Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Обновлено в 15:33
Экономика

Банк России задумался о создании новой валюты

Банк России рассматривает возможность запуска новой валюты — цифровой, однако сначала нужно понять, готово ли общество к отказу от наличных денег.
Обновлено в 06:22
Музыка

Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии.
Обновлено в 04:31
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100

Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
Обновлено в 06:08
Технологии

В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

Обновлено в 08:39
Религия

Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу

Обновлено в 03:41
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 04:56
Происшествия

Жители села под Пензой перекрыли трассу из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка Пензенской области устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами. Об этом сообщают местные издания.
Обновлено в 03:04
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Политика

Появилось видео скандальной шутки-пророчества Лолиты и Цекало

Обновлено в 14:41
Космос

В NASA подсчитали стоимость присутствия на Луне

Обновлено вчера в 18:35
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес

Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным

Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено в 14:21
Футбол

«Рубин» подписал контракт с футболистом донецкого «Шахтера»

Обновлено в 11:57
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Авто

Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России

Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие

Учения «Славянское братство» стартовали в Сербии

Обновлено вчера в 20:40
Финансы

ЦБ допустил новое снижение ключевой ставки

Банк России допускает еще одно или два снижения ключевой ставки до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 09:00
Футбол

Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова

Обновлено в 16:00
Хоккей

Более полумиллиона человек посетили чемпионский парад «Сент-Луиса»

Чемпионский парад клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз", ставшего обладателем Кубка Стэнли, посетили более 500 000 человек, сообщает CBS Sports.
Обновлено в 17:06
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Футбол

Венесуэла и Перу сыграли вничью

Сборные Венесуэлы и Перу не выявили победителя в матче группового этапа Кубка Америки. Командам голов забить не удалось.
Обновлено в 16:59
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье

Обновлено в 09:53
Кино

Российский фильм «Движение вверх» набирает ход в кинопрокате Китая

После скромных результатов в первые два дня кинопроката начинает набирать ход в Китае российский кассовый хит «Движение вверх».
Обновлено в 14:35
Происшествия

В Бразилии пассажирский самолет совершил аварийную посадку на брюхо

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку на брюхо в бразильском аэропорту Манаус на севере страны.
Обновлено в 16:28
Происшествия

Восемь человек погибли при взрыве в столице Сомали

По информации агентства Франс Пресс, погибли восемь человек, еще 16 получили ранения. Ранее СМИ сообщали, что всего было два взрыва.
Обновлено в 10:05
Политика

МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 14:58
Политика

Глава Демократической партии Молдавии покинул страну

Обновлено в 03:02
Политика

Первые российские паспорта выданы жителям Донбасса

Обновлено вчера в 12:29
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Франческо Тотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист, атакующий полузащитник и нападающий. Бывший капитан клуба «Рома», цвета которого защищал всю карьеру, с 1992 по 2017 год. Чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2000 года в составе национальной сборной Италии, также играл на чемпионате мира 2002 и чемпионате Европы 2004 года. В составе молодёжной сборной Италии стал чемпионом Европы 1996 года. За первую сборную провёл 58 игр и забил 9 голов. Входит в тридцатку игроков по числу матчей и занимает второе место по числу голов в Серии А. Занимает первое место по числу голов в серии А, забитых за один клуб. И является единственным игроком Серии А, который забивал в 23 сезонах подряд. Все эти достижения - лучшие среди игроков клуба «Рома» за всю историю команды...
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