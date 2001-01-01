Футбол

Тотти планирует покинуть «Рому»Советский спорт 06:32

Тотти играл за «Рому» с 1992 по 2017 год. После завершения карьеры игрока он стал помощником спортивного директора римлян.
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Тотти планирует покинуть «Рому»

Советский спорт06:32

СМИ: Тотти покидает «Рому»

Sportbox.RU10:29

Тотти: «Вскоре вы узнаете о моём решении»

Евро-футбол.ру13 июня в 13:17

Тотти оказался ужасным боссом. Его никто не слушал, и он уходит из «Ромы»

Бомбардир.ру10:20

СМИ: Тотти покинет «Рому» на следующей неделе

Спорт-Экспресс10:01

Тотти обсудит своё будущее в «Роме» с руководством клуба

Чемпионатвчера в 14:52

СМИ: Тотти покидает «Рому»

Матч ТВ10:29
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Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

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Происшествия

Власти помогут погасить кредиты семье погибшего в драке под Пензой

Обновлено в 19:41
Футбол

Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy»

Итальянское издание Tuttosport представило сотню номинантов на премию Golden Boy. Премия вручается в семнадцатый раз.
Обновлено в 16:33
Политика

Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ

Экс-канцлер Германии назвал Крым «старой российской территорией».
Обновлено в 02:12
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении смертельного ножевого ранения молодому человеку, который вступил с ней и ее подругами в потасовку из-за брошенного ими мусора в магазине, сообщило областное СУСК.
Обновлено в 16:55
Футбол

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

Обновлено в 19:14
Энергетика

Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин

Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
Обновлено в 14:58
Общество

Пить или не пить?

Первый: коктейли «набухивают» — это не совсем верно, потому что «набухивает» любой алкоголь, значение имеет лишь то, как его пить (количество и скорость).
Обновлено в 09:41
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено в 12:36
Происшествия

В Анапе пятилетнего ребенка на надувном круге унесло на 3 км в море

Обновлено в 17:18
Армия и оружие

Великобритания отправит в Персидский залив 100 спецназовцев

На фоне усиливающейся напряженности после инцидентов с танкерами в Оманском заливе власти Великобритании усиливают защиту судов в Персидском заливе, сообщает газета The Times.
Обновлено в 17:22
Единоборства

Бриедис и Дортикос вышли в финал Всемирной боксерской суперсерии

Обновлено в 19:58
Происшествия

На 24‑м км МКАД произошла массовая авария

Информация о пострадавших не поступала, обстоятельства аварии выясняются.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье

Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено в 14:06
Происшествия

Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми

Обновлено в 16:22
Политика

Цекало напомнили о шутке про Крым

Обновлено в 14:38
Происшествия

Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м

Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 19:59
Политика

Индия вводит пошлины на американские товары

В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие

Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 09:45
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери

Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Авто

Ставим купленный автомобиль на учет в ГИБДД

Если автомобиль не поставлен на учёт в течение 10 дней после совершения сделки купли-продажи, нужно заплатить штраф.
Обновлено в 08:40
Наука

Ученые выяснили, почему средиземноморская диета полезна для здоровья

За последние несколько лет медики обнаружили сразу несколько положительных качеств средиземноморской диеты, которые могут объяснять, почему жители некоторых регионов Италии и ряда других стран южной Европы являются рекордсменами по продолжительности жизни.
Обновлено 13 июня в 09:01
Политика

США усилили кибератаки на российские электросети

В настоящее время стратегия взятия под контроль российский электросетей приобрела наступательный характер, так как США заинтересованы в том, чтобы поместить вредоносное программное обеспечение внутри энергетических систем, отмечает газета.
Обновлено в 16:57
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:36
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В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

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Происшествия

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,2

Обновлено в 20:06
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Российский фильм «Движение вверх» набирает ход в кинопрокате Китая

После скромных результатов в первые два дня кинопроката начинает набирать ход в Китае российский кассовый хит «Движение вверх».
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Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения

Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
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Франческо Тотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист, атакующий полузащитник и нападающий. Бывший капитан клуба «Рома», цвета которого защищал всю карьеру, с 1992 по 2017 год. Чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2000 года в составе национальной сборной Италии, также играл на чемпионате мира 2002 и чемпионате Европы 2004 года. В составе молодёжной сборной Италии стал чемпионом Европы 1996 года. За первую сборную провёл 58 игр и забил 9 голов. Входит в тридцатку игроков по числу матчей и занимает второе место по числу голов в Серии А. Занимает первое место по числу голов в серии А, забитых за один клуб. И является единственным игроком Серии А, который забивал в 23 сезонах подряд. Все эти достижения - лучшие среди игроков клуба «Рома» за всю историю команды...
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