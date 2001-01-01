Футбол
Тотти планирует покинуть «Рому»Советский спорт 06:32
Тотти играл за «Рому» с 1992 по 2017 год. После завершения карьеры игрока он стал помощником спортивного директора римлян.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 20:18, Вашингтон
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено в 19:18
Футбол
Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy»
Итальянское издание Tuttosport представило сотню номинантов на премию Golden Boy. Премия вручается в семнадцатый раз.
Обновлено в 16:33
Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ
Экс-канцлер Германии назвал Крым «старой российской территорией».
Обновлено в 02:12
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении смертельного ножевого ранения молодому человеку, который вступил с ней и ее подругами в потасовку из-за брошенного ими мусора в магазине, сообщило областное СУСК.
Обновлено в 16:55
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено в 19:14
Энергетика
Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин
Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
Обновлено в 14:58
Общество
Пить или не пить?
Первый: коктейли «набухивают» — это не совсем верно, потому что «набухивает» любой алкоголь, значение имеет лишь то, как его пить (количество и скорость).
Обновлено в 09:41
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
Великобритания отправит в Персидский залив 100 спецназовцев
На фоне усиливающейся напряженности после инцидентов с танкерами в Оманском заливе власти Великобритании усиливают защиту судов в Персидском заливе, сообщает газета The Times.
Обновлено в 17:22
Происшествия
На 24‑м км МКАД произошла массовая авария
Информация о пострадавших не поступала, обстоятельства аварии выясняются.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье
Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
Обновлено в 16:22
Политика
Цекало напомнили о шутке про Крым
Обновлено в 14:38
Происшествия
Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м
Пожар площадью 1,5 тыс. кв. м произошел на складе в городе Артем Приморского края, в результате инцидента никто не пострадал.
Обновлено в 19:59
Политика
Индия вводит пошлины на американские товары
В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
Обновлено в 09:45
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери
Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Авто
Ставим купленный автомобиль на учет в ГИБДД
Если автомобиль не поставлен на учёт в течение 10 дней после совершения сделки купли-продажи, нужно заплатить штраф.
Обновлено в 08:40
Наука
Ученые выяснили, почему средиземноморская диета полезна для здоровья
За последние несколько лет медики обнаружили сразу несколько положительных качеств средиземноморской диеты, которые могут объяснять, почему жители некоторых регионов Италии и ряда других стран южной Европы являются рекордсменами по продолжительности жизни.
Обновлено 13 июня в 09:01
Политика
США усилили кибератаки на российские электросети
В настоящее время стратегия взятия под контроль российский электросетей приобрела наступательный характер, так как США заинтересованы в том, чтобы поместить вредоносное программное обеспечение внутри энергетических систем, отмечает газета.
Обновлено в 16:57
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:36
Кино
Российский фильм «Движение вверх» набирает ход в кинопрокате Китая
После скромных результатов в первые два дня кинопроката начинает набирать ход в Китае российский кассовый хит «Движение вверх».
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения
Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00