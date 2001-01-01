Футбол

Тотти планирует покинуть «Рому»Советский спорт 06:32

Тотти играл за «Рому» с 1992 по 2017 год. После завершения карьеры игрока он стал помощником спортивного директора римлян.
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СМИ: Тотти покинет «Рому» на следующей неделе

Спорт-Экспресс10:01

СМИ: Тотти покидает «Рому»

Sportbox.RU10:29

СМИ: Тотти покидает «Рому»

Матч ТВ10:29

Тотти оказался ужасным боссом. Его никто не слушал, и он уходит из «Ромы»

Бомбардир.ру10:20

Тотти планирует покинуть «Рому»

Советский спорт06:32

Тотти обсудит своё будущее в «Роме» с руководством клуба

Чемпионатвчера в 14:52

Тотти: «Вскоре вы узнаете о моём решении»

Евро-футбол.ру13 июня в 13:17
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Происшествия

Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге

Обновлено в 13:49
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Кино

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Обновлено в 09:12
Происшествия

В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолёта

Обновлено в 21:53
Происшествия

Пензенские пожарные потушили дом в селе Лопатки рядом с Чемодановкой

Напомним, 15 июня в 21:46 на улице Песочной в селе Лопатки загорелся жилой дом и надворные постройки.
Обновлено в 17:25
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Политика

Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против Мадуро

Европейские страны рассматривают возможность введения санкций в отношении действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких официальных лиц.
Обновлено в 21:29
Армия и оружие

CNN: Иранцы пытались сбить дрон США перед атакой на танкеры

Обновлено в 03:43
Наука

Звуковыми сигналами мышей научились управлять при помощи «переключателя» в мозге

Биологи из Университета Дьюка нашли в среднем мозге мышей область, воздействуя на которую, можно заставить самцов воспроизводить сигналы, составляющие часть брачного ритуала.
Обновлено в 03:50
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Политика

Цекало напомнили о шутке про Крым

Обновлено в 14:38
Политика

Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 21:34
Общество

Эксперты рассказали о влиянии знака зодиака на поиск работы

Чтобы не запутаться в мифической эзотерике и остаться на стороне здравого смысла, Superjob рекомендует соискателям, во-первых, не увлекаться всевозможными тестами, предлагающими выяснить по знакам зодиака, какая работа подходит больше всего.
Обновлено в 21:00
Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале возросло до четырех

Обновлено в 23:12
Происшествия

В Японии неизвестный ударил ножом полицейского и отобрал у него оружие

Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского в японской Осаке и забрал у него заряженный пистолет, пишет 16 июня «Киодо».
Обновлено в 21:21
Происшествия

Младший сын Соколова мог убить мать из ревности

По информации источника, причиной страшной трагедии в семье могла стать ревность младшего сына.
Обновлено вчера в 09:22
Общество

Министр культуры Франции назвал сроки восстановления Нотр-Дама

Обновлено в 10:43
Футбол

Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы

Бывший футболист сборной России, московских "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин сообщил, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 13:47
Общество

У властей Москвы уже готов план уничтожения Мневниковской поймы

По счастью, в Москве есть не только городские власти, но и их ночной кошмар - юрист Иван Ёжиков, который мне об этой истории и рассказал.
Обновлено в 06:42
Культура

Том Хэнкс на спор ограбил магазин в Лос‐Анджелесе

Обновлено в 21:15
Политика

МВД начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса

О начале выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР рассказали два источника РБК, близкие к МВД России.
Обновлено вчера в 04:04
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Общество

«Новая газета» опубликовала секретную инструкцию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках

В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое.
Обновлено в 19:07
Экономика

Кожемяко: более 200 компаний с китайским участием работают в Приморье

Свыше 200 компаний с участием инвесторов из Китая работают на территории Приморского края в настоящее время, при этом КНР является и основным внешнеторговым партнером региона - на Китай приходится 55% экспорта Приморья.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Семь человек погибли в ДТП под Воронежем

По словам собеседника агентства, в 20:26 часов на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск" произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus двигавшегося в сторону Воронежа, и микроавтобуса Volkswagen, в результате которого 7 человек погибли и 2 пострадали.
Обновлено в 15:07
Происшествия

В Подмосковье в аварии с участием квадроцикла погибли два человека

Обновлено в 19:25
Футбол

Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Германии

15 июня состоялась жеребьевка первого раунда розыгрыша Кубка Германии в сезоне-2019/20.
Обновлено в 13:18
Общество

Ученые назвали необходимое количество сна для хорошего внешнего вида

Обновлено в 20:09
Политика

Экс-представитель НАТО озвучил условия вступления Украины в альянс

Бывший представитель НАТО в России Гарри Табах озвучил условия для вступления Украины в Североатлантический альянс в интервью "Апострофу".
Обновлено в 21:25
Гаджеты

AirPods 2 провалились в продаже и не оправдали ожидания Apple

Старт продаж второго поколения беспроводных наушников AirPods никак не повлиял на долю Apple на рынке беспроводных гаджетов.
Обновлено в 13:05
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Франческо Тотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист, атакующий полузащитник и нападающий. Бывший капитан клуба «Рома», цвета которого защищал всю карьеру, с 1992 по 2017 год. Чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2000 года в составе национальной сборной Италии, также играл на чемпионате мира 2002 и чемпионате Европы 2004 года. В составе молодёжной сборной Италии стал чемпионом Европы 1996 года. За первую сборную провёл 58 игр и забил 9 голов. Входит в тридцатку игроков по числу матчей и занимает второе место по числу голов в Серии А. Занимает первое место по числу голов в серии А, забитых за один клуб. И является единственным игроком Серии А, который забивал в 23 сезонах подряд. Все эти достижения - лучшие среди игроков клуба «Рома» за всю историю команды...
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