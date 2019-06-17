Футбол
Тотти планирует покинуть «Рому»Советский спорт 15 июня в 06:32
Тотти играл за «Рому» с 1992 по 2017 год. После завершения карьеры игрока он стал помощником спортивного директора римлян.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:40, Вашингтон
Кино
Скончался актер из «Амели» Морис Бенишу
Обновлено в 14:17
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Gmail
Пользователи электронной почты Gmail сообщили о проблемах в работе сервиса.
Обновлено в 14:20
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено в 13:31
Финансы
Иностранные инвестиции в ценные бумаги России в мае достигли рекорда
«В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд рублей, а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей», — отметил регулятор.
Обновлено в 12:07
Гаджеты
Xiaomi впервые представила смарт-телевизоры на российском рынке
Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала старт продаж трех смарт-телевизоров Mi TV, а также смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4 и беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 19:21
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы на параде в Торонто
В полиции сообщили, что два человека получили ранения, двое подозреваемых задержаны, ведется расследование Во время инцидента на сцене помимо игроков находились премьер-министр Канады Джастин Трюдо и мэр Торонто Джон Тори.
Обновлено в 18:25
Общество
Поклоннице Мэрайи Кэри по ошибке подарили торт с портретом Марии Кюри
В комментариях некоторые пользователи в шутку высказали опасение, что торт радиоактивен, передаёт телеканал «Мир 24».
Обновлено в 16:56
Общество
«Все идет по плану»: строительство нового аэропорта на Камчатке обещают начать в сентябре
Обновлено в 18:56
Футбол
Болельщики «Зенита» признали Дзюбу лучшим игроком сезона
Болельщики "Зенита" выбрали лучшего игрока в завершившемся сезоне. Победу с 56,59% голосов одержал нападающий Артём Дзюба.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Ксения Собчак обиделась на Светлану Бондарчук из-за фото
Раскол в отношениях был спровоцирован тем, что Светлана якобы без согласия Ксении опубликовала ее фото на обложке глянцевого издания «HELLO!», главным редактором которого она является, где светская львица была запечатлена со своим новым кавалером, Константином Богомоловым, с которым у нее сейчас развивается бурный роман, ставший даже причиной развала ее собственного брака с Максимом Виторганом.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Юлия Чичерина сменила имидж
Обновлено в 18:00
Авто
Renault представил электрокар Renault Zoe нового поколения
В прошлом году в Европе было продано почти 38 000 таких автомобилей, что слегка не дотягивает до показателей другого электрокара — Nissan Leaf.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
Обновлено в 12:46
Происшествия
В Москве избили директора Фонда кино
Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
Обновлено в 18:08
Происшествия
В Новосибирске пассажиры покинули самолёт, который не могли завести
Пассажиры в международном аэропорту "Толмачево" города Новосибирска в панике покинули самолёт, который долго не могли завести.
Обновлено в 18:39
Общество
Глава СКР поручил разобраться с нехваткой лекарств для льготников
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о нехватке лекарств для льготников, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 17:00
Экономика
Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17%
Средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе - марте 2019 года на 17,3% (на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,38 млн руб. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в понедельник.
Обновлено в 05:33
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»
Обновлено в 05:06
Музыка
У фронтмена Megadeth диагностировали рак горла
Обновлено в 15:22
Происшествия
Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР
Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В результате землетрясения в Китае есть жертвы и пострадавшие
По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 75 пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая, передаёт агентство «Синьхуа».
Обновлено в 17:59
Происшествия
Семь человек отравились угарным газом в Ульяновске
В сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону отмечается, что 17 июня в 22:35 мск на ул. Менделеева в Заволжском районе Ульяновска, предположительно, произошло отравление людей угарным газом в жилом многоквартирном доме вследствие неисправности газовой колонки.
Обновлено в 17:21
Гаджеты
Раскрыты характеристики iPhone 2020 года
Обновлено в 15:21
Финансы
Россия продолжает сокращать вложения в госдолг США
Напомним, Россия начала сокращать вложения в госдолг Содинённых Штатов с весны 2018 года.
Обновлено в 17:33
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Политика
Саакашвили рассказал о смерти украинских солдат из-за коррупции
Высокий уровень коррупции на Украине убивает солдат.
Обновлено в 17:53
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
В США впервые в истории фекальная трансплантация закончилась смертью пациента.
Обновлено вчера в 21:19
Армия и оружие
Вашингтон заподозрили в планах нанести авиаудар по объекту в Иране
В администрации американского президента обсуждается возможность нанесения авиаудара по объекту в Иране, который связан с ядерной программой.
Обновлено в 17:50