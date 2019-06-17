Футбол

Тотти объявил об уходе из «Ромы» из-за конфликта с руководствомRT на русском 09:58

Легендарный нападающий и капитан итальянской «Ромы» Франческо Тотти объявил об уходе из клуба. 42-летний спортсмен сильно не доволен своей ролью в клубе, а именно тем, что не участвует в принятии решений. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передаёт Football Italia.
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Франческо Тотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист, атакующий полузащитник и нападающий. Бывший капитан клуба «Рома», цвета которого защищал всю карьеру, с 1992 по 2017 год. Чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2000 года в составе национальной сборной Италии, также играл на чемпионате мира 2002 и чемпионате Европы 2004 года. В составе молодёжной сборной Италии стал чемпионом Европы 1996 года. За первую сборную провёл 58 игр и забил 9 голов. Входит в тридцатку игроков по числу матчей и занимает второе место по числу голов в Серии А. Занимает первое место по числу голов в серии А, забитых за один клуб. И является единственным игроком Серии А, который забивал в 23 сезонах подряд. Все эти достижения - лучшие среди игроков клуба «Рома» за всю историю команды...
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