Футбол
Тотти объявил об уходе из «Ромы» из-за конфликта с руководствомRT на русском 09:58
Легендарный нападающий и капитан итальянской «Ромы» Франческо Тотти объявил об уходе из клуба. 42-летний спортсмен сильно не доволен своей ролью в клубе, а именно тем, что не участвует в принятии решений. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передаёт Football Italia.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:35, Вашингтон
Политика
Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса
Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.
Обновлено в 12:06
Экономика
России предсказали убыль населения до 100 миллионов человек
Население России может составить менее 100 миллионов человек к 2078 году.
Обновлено в 16:11
Шоу-бизнес
Паулина Андреева в прозрачном платье пришла на закрытие «Кинотавра»
Паулина Андреева, облаченная в прозрачное платье, пришла на закрытие кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.
Обновлено в 08:13
Политика
Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:26
Музыка
У лидера Megadeth обнаружили рак горла
Обновлено в 15:27
Общество
Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Энергетика
Козак изучил информацию о росте цен на бензин
Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяют информацию о росте цен на бензин в отдельных регионах страны.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
Обновлено в 13:42
Общество
Путин разрешил россиянам регистрировать излишки земли
Ранее Росреестр сообщал о разрешении россиянам регистрировать излишки земли и отмечал, что «с момента начала выполнения комплексных кадастровых работ в 2017 году площадь земельных участков, учтенных в реестре недвижимости в результате таких работ, увеличилась на 20%».
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Умерла известный дизайнер Глория Вандербилт
Обновлено в 11:49
Происшествия
В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России
Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Театры
Фестиваль SOLO представит строителлинг-спектакль об Анне Карениной
На XII Московском международном фестивале моноспектаклей SOLO представят спектакль Марины Васильевой и Алексея Розина «Кто убил Анну» по мотивам романа Льва Толстого «Анна Коренина».
Обновлено в 16:15
Авто
Land Rover нашел в России Discovery с пробегом 1 000 000 километров
Компания Land Rover показала 29-летний внедорожник Discovery с пробегом 1 000 153 километра.
Обновлено в 12:25
Футбол
«Ростов» сыграет с «Ганновером» на сборе в Австрии
"Ростов" проведет контрольную встречу с "Ганновером" в рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии, сообщается на сайте ростовской футбольной команды.
Обновлено в 15:05
Музыка
Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ»
СМИ опубликовали видео конфликта между певцом Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой на музыкальной премии «Муз-ТВ».
Обновлено в 14:05
Экономика
Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности
В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:15
Политика
Роскомнадзор составил план изоляции Рунета при внешней угрозе
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) опубликовала план работы Рунета в случае отключения от международной Сети – при "внешней угрозе".
Обновлено в 16:17
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между гражданами Грузии и России
Сообщается, что турецкая полиция обнаружила на месте стрельбы огнестрельное оружие с глушителем. В МИДе Грузии проверяют эту информацию.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
О странных совпадениях между Костенко и Бузовой заговорили подписчики
Подписчики проанализировали места отдыха Костенкко и Бузовой и пришли к выводу, что предпочтения у девушек одинаковые.
Обновлено в 05:02
Политика
США прекратят программы помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу
США прекращают помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу из-за продолжающегося наплыва нелегальных иммигрантов из этих стран, сообщила журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя
Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В ДТП с участием «скорой помощи» под Тамбовом погибла фельдшер
Иномарка SsangYong столкнулась с машиной "скорой помощи" в Моршанске Тамбовской области вечером в понедельник, один человек погиб, четверо получили ранения, сообщили "Интерфаксу" в областном УГИБДД.
Обновлено в 15:38
Экономика
«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза
По оценке господина Ливинского, в 2019 году объем перекрестного субсидирования в тарифах на передачу электрической энергии увеличился на 10%, до 195,9 млрд руб. Он объясняет этот рост переходом крупных потребителей из "котловой" схемы ценообразования на прямые договоры с магистральными сетями (в тарифах которых отсутствует перекрестное субсидирование).
Обновлено вчера в 18:31
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 64,33 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на пять копеек и составил 64,33 рубля.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
ВКС России получили современные истребители МиГ-35
Воздушно-космические силы России получили два современных истребителя МиГ-35 и до конца года получат еще четыре единицы истребителя.
Обновлено в 06:45