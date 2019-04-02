Футбол
Тотти хочет видеть Де Росси на посту главного тренера «Ромы»Чемпионат 05:27
Пост был предложен нынешнему главному тренеру «волков» Клаудио Раньери, однако ожидается, что специалист покинет клуб летом по истечении контракта. В случае назначения Тотти хочет продолжить работу с Де Росси и видит в нём хорошого кандидата на пост наставника команды.
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Политика
В штабе Зеленского предложили Порошенко устроить дебаты с Коломойским
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского считают дебаты с его политическим соперником и действующим главой государства Петром Порошенко бессмысленными.
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Обновлено в 04:41
Транспорт
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
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Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России»
В октябре 2018 года начинающая певица Yaxana (Оксана Яковлева), жена муниципального депутата Яковлева, перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение
"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
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Политика
Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации на выборах
Лидер партии «Батькивщина» Юля Тимошенко, баллотировавшаяся в президенты Украины, заявила, что выборы в стране были превращены в фарс.
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Футбол
Алексей Березуцкий: «Сидим на трибуне „Витесса“ с микрофоном»
Тренер «Витесса», бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему Леонид Слуцкий пригласил его с братом в свой штаб, и в чем заключается их роль.
Обновлено в 03:23
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Москвичей предупредили о нашествии летучих мышей
Глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский предупредил, что в Москву вместе с потеплением слетаются летучие мыши, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Минобороны РФ: в ЦВО в этом году наберут на 8 тысяч меньше срочников
Interfax-Russia.ru - Количество призывников, которые будут отправлены на службу в вооруженные силы из регионов Центрального военного округа (ЦВО) в весеннем призыве 2019 года, сократится почти на 15% по сравнению с осенью предыдущего года, сообщил во вторник начальник организационно-мобилизационного управления штаба округа Александр Линьков.
Обновлено в 04:01
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Депутаты приняли отставку мэра Курска
Мэр Курска Николай Овчаров на заседании городского совета внес на рассмотрение вопрос о своей отставке.
Обновлено в 05:23
Политика
Алексей Текслер встретился с Валерием Гартунгом
Напомним, ранее Алексей Текслер провел официальную встречу с председателем Заксобрания региона Владимиром Мякушом, на которой обсуждались актуальные задачи исполнительной и представительной власти Челябинской области.
Обновлено в 03:24
Спорт
Непряева выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России
Наталья Непряева, представляющая Тверскую и Московскую область, стала победительницей индивидуальной гонки на 10 км свободным стилем с раздельным стартом на чемпионате России.
Обновлено в 05:05
Экономика
ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 04:49
Общество
Ученые нашли в Египте саркофаг и мумии возрастом в четыре тысячи лет
Раскопки на древнем кладбище неподалеку от Каира принесли несколько удивительных находок – египетские археологи нашли здесь "антропоидный" саркофаг из известняка, две мумии внутри него, а также несколько статуй божеств и золотые украшения.
Обновлено в 04:07
Экономика
Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты
Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:12
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Авто
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Презентация прототипа нового поколения Lada 4х4 ожидается в этом году на автосалоне в Москве, но данная информация официально не подтверждена.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Общество
Божена Рынска сообщила о смене фамилии
Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
Обновлено в 02:51
Общество
ООН сообщила о росте численности населения Земли до 7,7 млрд человек
Несмотря на снижение рождаемости, зафиксированное ООН во многих странах, численность населения планеты продолжит расти и к 2050 г. достигнет 9,7 млрд человек, а к 2100 г. на Земле будет проживать 11 млрд людей.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета
Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:30
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Общество
Суд продлил домашний арест режиссеру Серебренникову
Обновлено в 02:50