Футбол
Тотти хочет видеть Де Росси на посту главного тренера «Ромы»Чемпионат 05:27
Пост был предложен нынешнему главному тренеру «волков» Клаудио Раньери, однако ожидается, что специалист покинет клуб летом по истечении контракта. В случае назначения Тотти хочет продолжить работу с Де Росси и видит в нём хорошого кандидата на пост наставника команды.
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