Футбол

Тотти хочет стать техническим директором «Ромы»Sports.ru 06:35

Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти может занять более значимую административную должность в клубе. По информации Corriere dello Sport, Тотти хочет работать техническим директором «Ромы». Он уже участвовал в ряде переговоров, в том числе с тренером Клаудио Раньери.
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Тотти хочет стать техническим директором «Ромы»

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Итальянский футболист
Итальянский футболист, атакующий полузащитник и нападающий. Бывший капитан клуба «Рома», цвета которого защищал всю карьеру, с 1992 по 2017 год. Чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2000 года в составе национальной сборной Италии, также играл на чемпионате мира 2002 и чемпионате Европы 2004 года. В составе молодёжной сборной Италии стал чемпионом Европы 1996 года. За первую сборную провёл 58 игр и забил 9 голов. Входит в тридцатку игроков по числу матчей и занимает второе место по числу голов в Серии А, занимая среди действующих футболистов первое место во время своей карьеры. Занимает первое место по числу голов в серии А, забитых за один клуб. И является единственным игроком Серии А, который забивал в 23 сезонах подряд...
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Итальянский футболист, полузащитник, капитан «Ромы», бывший игрок национальной сборной Италии. Чемпион мира 2006 года, вице-чемпион чемпионата Европы 2012 года, победитель молодёжного чемпионата Европы 2004 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах, лучший молодой футболист Серии A 2006 года. Обладатель Кубка Италии 2007 и 2008 годов.
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