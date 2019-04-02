Футбол

Тотти хочет стать техническим директором «Ромы»Sports.ru 06:35

Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти может занять более значимую административную должность в клубе. По информации Corriere dello Sport, Тотти хочет работать техническим директором «Ромы». Он уже участвовал в ряде переговоров, в том числе с тренером Клаудио Раньери.
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Матч ТВ05:26

Тотти хочет стать техническим директором «Ромы»

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