Футбол
Тотти: «Конте мог возглавить „Рому“, но передумал»Евро-футбол.ру 12:45
Покинувший пост директора "Ромы" Франческо Тотти рассказал о том, что команду мог возглавить Антонио Конте.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:35, Вашингтон
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Директор Белгородского НПЗ арестован после жалобы на «прямую линию»
Напомним, ранее работники Белгородского НПЗ во второй раз за неделю записали видеообращение в адрес президента страны.
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Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok
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Козак изучил информацию о росте цен на бензин
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Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину
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