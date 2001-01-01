Футбол
Тотти: «Конте мог возглавить „Рому“, но передумал»Евро-футбол.ру 12:45
Покинувший пост директора "Ромы" Франческо Тотти рассказал о том, что команду мог возглавить Антонио Конте.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:31, Вашингтон
Политика
Орешкин объяснил необходимость в 12 заместителях
Отвечая на вопрос журналистов, есть ли необходимость назначать 12 заместителей, глава ведомства заявил, что это объясняется особенностью работы Минэкономразвития, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Обновлено в 07:56
Происшествия
Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП, которое совершили водители в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Космос
Метеоры помогают марсианским облакам сформироваться
Обновлено в 12:26
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Обновлено в 12:31
Авто
Новый Toyota Land Cruiser лишится мотора V8
Ожидается, что новая генерация Toyota Land Cruiser 300 будет представлена ближе к 2021 году.
Обновлено в 07:26
Экономика
Кудрин оценил риск социального взрыва в России из-за бедности
Отвечая на вопрос Владимира Познера об опасении, что продолжающееся падение уровня жизни граждан России на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести в России к социальному взрыву, Кудрин ответил: «Конечно, у меня есть беспокойство».
Обновлено в 11:53
Происшествия
На российской трассе нанесли 40-километровую сплошную линию
Автомобилисты пожаловались в соцсетях на недавно нанесенную разметку трассы Воронеж — Нововоронеж, где на протяжении почти 40 километров нет ни одного места для обгонов и разворотов.
Обновлено в 11:58
Политика
Зеленский поставил условия возвращения к «нормандскому формату»
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил "конкретные шаги" для возобновления переговоров в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина).
Обновлено в 12:07
Политика
Проект правил изоляции Рунета обнародовал Роскомнадзор
Роскомнадзор опубликовал проект ведомственного приказа, в котором прописываются правила изоляции российского сегмента Интернета при определённых «угрозах».
Обновлено в 12:57
Общество
Беглов предложил отказаться от политики в день «Алых парусов»
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил заявителям двух массовых акций, назначенных на 23 июня, когда в городе проводится широкомасштабный праздник выпускников «Алые паруса», перенести свои акции на другие дни, чтобы не создавать излишних трудностей в обеспечении общественного порядка и не портить атмосферу праздника.
Обновлено в 11:10
Энергетика
В регионах России резко подорожал бензин
По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России.
Обновлено в 01:59
Футбол
Матч сборных России и Шотландии пройдет в «Лужниках»
Сборная России сыграет с Шотландией на стадионе «Лужники» в рамках квалификации чемпионата Европы-2020, говорится в пресс-службе РФС.
Обновлено в 10:31
Политика
Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину
Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.
Обновлено в 13:17
Финансы
Фондовый рынок США начал неделю в плюсе
Фондовый рынок США открыл первые торги недели в «зеленой зоне», 17 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:05
Общество
Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Происшествия
Обнаружена незамеченная деталь в отчете о крушении SSJ-100
Эксперт обнаружил "незамеченную", но важную деталь в отчете МАК о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, передает ФАН.
Обновлено в 11:26
Кино
Умер французский актер Морис Бенишу из «Амели»
Французский актёр и режиссёр Морис Бенишу скончался 15 июня в возрасте 76 лет, сообщает AFP.
Обновлено в 12:41
Наука
В Шотландии обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа
Ученые нашли на территории Шотландии искусственные острова, которые по своему возрасту оказались старше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено 14 июня в 23:30
Наука
Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа
Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда
О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 12:24
Культура
Стало известно, как создавались титановые доспехи Железного человека
Доспехи сделаны из титановой брони.
Обновлено в 10:40
Политика
В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам
Обновлено в 09:31
Происшествия
Жители дореволюционных домов Саратова пожаловались президенту
По предварительным данным, жильцы аварийных частных домов дореволюционной постройки, расположенных в Первом Белоглинском проезде, долгие годы не могут добиться расселения.
Обновлено в 12:12
Гаджеты
В России представлены «умные» телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S
Xiaomi наконец представила в России свои смарт-телевизоры Mi TV 4A на 32 дюйма и Mi TV 4S на 43 и 55 дюймов.
Обновлено в 12:58
Политика
Иран пригрозил новым отходом от условий ядерной сделки
В начале мая Иран уведомил Россию, Китай, Германию и Великобританию о том, что страна перестанет исполнять отдельные обязанности в рамках ядерной сделки: по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Футбол
ФК «Чайка» назначил нового главного тренера
Новым главным тренером футбольного клуба «Чайка» назначен Дмитрий Воецкий, об этом сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 08:37