Футбол

Тотти: «Конте мог возглавить „Рому“, но передумал»Евро-футбол.ру 12:45

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Покинувший пост директора "Ромы" Франческо Тотти рассказал о том, что команду мог возглавить Антонио Конте.
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Тотти: «Конте мог возглавить „Рому“, но передумал»

Евро-футбол.ру12:45

Франческо Тотти: «Конте был готов возглавить „Рому“, но потом передумал»

Спорт-Экспресс11:44
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Франческо Тотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист, атакующий полузащитник и нападающий. Бывший капитан клуба «Рома», цвета которого защищал всю карьеру, с 1992 по 2017 год. Чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2000 года в составе национальной сборной Италии, также играл на чемпионате мира 2002 и чемпионате Европы 2004 года. В составе молодёжной сборной Италии стал чемпионом Европы 1996 года. За первую сборную провёл 58 игр и забил 9 голов. Входит в тридцатку игроков по числу матчей и занимает второе место по числу голов в Серии А. Занимает первое место по числу голов в серии А, забитых за один клуб. И является единственным игроком Серии А, который забивал в 23 сезонах подряд. Все эти достижения - лучшие среди игроков клуба «Рома» за всю историю команды...
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Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Главный тренер клуба «Интернационале». Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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