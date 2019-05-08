Аякс — Тоттенхэм 2:3Газета.Ru 16:59

Англичане в гостях победили голландский "Аякс" - 3:2. В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".

Путешествия Туристов в Японии попросили не есть на ходу Власти Японии просят туристов отказаться от еды на ходу, потому что это может привести к травмам. Об этом сообщает издание Japan Times.

Шоу-бизнес Никита Ефремов закрутил роман с ведущей «Орла и Решки» Марией Иваковой Звезд узнали зрители, которые также пришли на спортивное мероприятие: они-то и поделились подробностями свидания Ефремова и Иваковой с журналистами.

Происшествия После наезда автомобиля в Японии погибли двое детей На месте ДТП арестованы две женщины — водитель и пассажир врезавшегося детей автомобиля.

Кино Россияне назвали любимые фильмы о войне Более четверти опрошенных - 26 процентов - назвали фильм «В бой идут одни старики» Леонида Быкова своей любимой картиной о Великой Отечественной войне.

Армия и оружие В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.

Происшествия Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.

Шоу-бизнес Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.

Происшествия В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.

Политика Слушания по делу финдиректора Huawei продолжатся 23 сентября Финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу должна явиться в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 23 сентября, сообщил в среду телеканал CTV.

Футбол Сусаета покинет «Атлетик» после 22 лет, проведенных в клубе Полузащитник «Атлетика» Маркель Сусаета покинет клуб по окончании текущего сезона. Хавбек провел в структуре басков 22 года.

Политика Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе «Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.

Общество Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.

Экономика ЦБ запретил работу микрофинансовой компании «Мани Фанни» В конце апреля 2019 года гендиректор "Мани Фанни Онлайн" Александр Шустов в письме порталу banki.ru сообщил, что компания вынуждена приостановить реальную деятельность из-за резкого оттока инвестиций.

Происшествия В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево приземлился SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту находились 72 пассажира.

Армия и оружие Новым главкомом ВМФ России назначен Николай Евменов Главнокомандующим Военно-морским флотом России назначен Адмирал Николай Евменов, который до этого командовал Северным флотом.

Политика В Госдуме рассказали об украинских МиГ-29 в Крыму Депутат Госдумы Руслан Бальбек сообщил, что стало с МиГ-29 Украины, которые находятся в Крыму. Речь идет о порядка 10 истребителях.