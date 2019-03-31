«Тоттенхэм» запрашивает за Эриксена 150 миллионов евроЕвро-футбол.ру 06:13

"Тоттенхэм" установил цену за полузащитника Кристиана Эриксена. По информации Daily Mirror, в случае, если другой клуб захочет заполучить датчанина, ему придётся заплатить 150 миллионов евро.

«Тоттенхэм» запрашивает за Эриксена 150 миллионов евро

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