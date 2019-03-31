Футбол
«Тоттенхэм» запрашивает за Эриксена 150 миллионов евроЕвро-футбол.ру 06:13
"Тоттенхэм" установил цену за полузащитника Кристиана Эриксена. По информации Daily Mirror, в случае, если другой клуб захочет заполучить датчанина, ему придётся заплатить 150 миллионов евро.
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Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
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"Один из кандидатов на пост президента сегодня сделал то, что может квалифицироваться как признак уголовного преступления, в частности, раскрытие тайны голосования", - передает слова Варченко портал "Украина.ру" За демонстрацию избирательного бюллетеня ему грозит до трех лет лишения свободы.
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Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина
Глава Тувы Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме рассказал РИА Новости, как Владимир Путин отдыхает в тайге.
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Политика
На Украине пройдут президентские выборы
Проголосовать на территории России граждане Украины тоже не смогут – в конце прошлого года ЦИК ликвидировала все избирательные участки в нашей стране.
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В Перми рабочие, убиравшие снег на крыше, провалились прямо в квартиру
Об удивительном случае рассказали жители Закамска в соцсетях. К ним в квартиру прямо с крыши провалились рабочие, которые чистили снег.
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При обстреле Горловки в день выборов ранены мирные жители
В результате обстрела поселка Зайцево под Горловкой украинскими силовиками ранены два мирных жителя, сообщил глава администрации города Иван Приходько.
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Трассу «Таврида» в Крыму построили наполовину
Четырехполосная "Таврида" протяженностью 250 километров соединит восток и запад полуострова.
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Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России
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Обновлено в 06:24
Интернет
Цукерберг призвал активнее регулировать интернет
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Политика
Проблему Голан обсудят на саммите арабских стран
Американский президент Дональд Трамп 25 марта подписал декларацию о признании суверенитета еврейского государства над Голанскими высотами.
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Общество
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Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве и области до «жёлтого» из-за сильного ветра.
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В перестрелке на муниципальных выборах в Турции погибли два человека
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Политика
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В воскресенье на Украине проходят президентские выборы Сенатор от Марий Эл, глава комитета по международным делам, Константин Косачев заявил, что Украину ждет полный разрыв экономических связей с РФ в случае победы действующего президента Петра Порошенко.
Обновлено в 06:32
Политика
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В 2017 году в России была признана нежелательной работа трех НКО, связанных с "Открытой Россией".
Обновлено в 07:00
Политика
Таисия Повалий вызвала переполох на избирательном участке
Певица Таисия Повалий проголосовала на выборах президента Украины, передает "Дни.ру".
Обновлено в 06:15
Политика
Чапутова побеждает на выборах президента Словакии
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Общество
Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволившуюся из школы из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову.
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