Футбол
«Тоттенхэм» запрашивает за Эриксена 150 миллионов евроЕвро-футбол.ру 06:13
"Тоттенхэм" установил цену за полузащитника Кристиана Эриксена. По информации Daily Mirror, в случае, если другой клуб захочет заполучить датчанина, ему придётся заплатить 150 миллионов евро.
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Политика
Зеленский рассказал, что будет делать в случае проигрыша на выборах
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский не остановится даже в случае проигрыша по итогам избирательной кампании и направит все силы на подготовку к выборам в Верховную Раду.
Обновлено в 07:16
Политика
Явка на выборы президента Украины превысила 45%
Явка на президентские выборы на Украине к 15:00 мск составила более 45%.
Обновлено в 08:41
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Ляшко могут посадить за поведение на избирательном участке
Обновлено в 08:58
Политика
Лавров ответил на слова Помпео о совместных с НАТО мерах против России
Ранее Помпео заявил, что в ближайшем будущем планирует объявить о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против Москвы из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 08:16
Единоборства
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:47
Футбол
«Райо Вальекано» и «Бетис» сыграли вничью
"Райо Вальекано" сыграл вничью с "Бетисом" в матче 29-го тура чемпионата Испании (1:1). Хозяева набрали 24 очка и остались на предпоследнем месте в турнирной таблице, гости с 40 баллами располагаются на 9-й строчке.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне
Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.
Обновлено в 10:37
Футбол
ЦСКА упустил победу над «Уфой», пропустив два мяча в концовке матча
Московский ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:28
Политика
На Украине бюллетени для выборов хранили в кастрюле в холодильнике
Выяснилось, что на одном из участков в Никопольском районе Днепропетровской области бюллетени хранили в кастрюле, спрятанной в холодильник.
Обновлено в 09:50
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено вчера в 05:21
Политика
Скандал в Киеве: избирателям дали ручку с исчезающими чернилами
На одном из избирательных участков в Киеве произошёл скандал после того, как подписи несколько человек исчезли с бланка, в котором избиратели расписывались за выданные бюллетени.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Елизавета II перестанет водить автомобиль
Обновлено в 09:21
Политика
Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Политика
Шарий сделал прогноз на итоги первого тура выборов президента Украины
Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал ход президентских выборов на Украине и назвал кандидатов, которые, по его мнению, вероятнее всего пройдут во второй тур.
Обновлено в 09:44
Кино
Серебренников получил премию «Ника» как лучший режиссер
Режиссер Кирилл Серебренников получил премию «Ника» за лучшую режиссерскую работу.
Обновлено в 03:21
Происшествия
При пожаре в Нижнем Новгороде погибли пять человек
Пять человек погибли в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 09:26
Политика
Опубликованы данные первых экзитполов на выборах президента Украины
Появились данные первых экзитполов выборов президента Украины. Их опубликовал в соцсетях журналист Мустафа Найем.
Обновлено в 09:39
Политика
В Киеве десятки человек установили палатки у здания ЦИК
Несколько десятков мужчин, в основном спортивно одетых, установили палатки без партийной символики на площади у ЦИК Украины.
Обновлено в 08:36
Экономика
Ford Sollers планирует продать заводы в России
В концу июня СП 2019 года последовательно закроет два автозавода во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Сбивший полицейского в Москве таксист ездил без прав
Обновлено в 11:27
Политика
В Киевской области изъяли 600 кг героина
По словам Князева, в ночь на 31 марта полиция изъяла 100 кг героина, ещё 500 кг героина было изъято немного позднее.
Обновлено в 10:53
Политика
Новое масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле
Обновлено 29 марта в 21:15
Музыка
Группа The Rolling Stones отложила тур из-за болезни Джаггера
Обновлено вчера в 23:50
Футбол
«Челси» вырвал победу у «Кардиффа» в матче чемпионата Англии
Обновлено в 11:11
Политика
Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Журналистов из РФ не пустили на избирательный участок в Минске
Члены избирательной комиссии в Минске не пустили представителей российских средств массовой информации (СМИ) на участок, где проходят выборы президента Украины.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ
В результате обстрела пострадали мужчина и женщина, проживающие в населённом пункте Зайцево на улице Карбышева.
Обновлено в 09:51
Политика
Основная борьба на украинских выборах идет за второе место
Явка на 15:00 составляет 43,8% избирателей.
Обновлено в 09:38
Политика
Вдова Маккейна высказалась о выборах президента Украины
Вдова одиозного американского сенатора-республиканца от штата Аризона Джона Маккейна — Синди Маккейн — сделала заявление относительно выборов президента Украины, где она работает в качестве международного наблюдателя на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено в 06:09