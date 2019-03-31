Футбол

«Тоттенхэм» запрашивает за Эриксена 150 миллионов евроЕвро-футбол.ру 06:13

"Тоттенхэм" установил цену за полузащитника Кристиана Эриксена. По информации Daily Mirror, в случае, если другой клуб захочет заполучить датчанина, ему придётся заплатить 150 миллионов евро.
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СМИ: «Тоттенхэм» потребовал €150 млн за Эриксена у «Реала»

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«Тоттенхэм» требует у «Реала» за Эриксена 150 млн евро

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Трансфер Эриксена может обойтись «Реалу» в 150 миллионов евро

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