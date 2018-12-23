Дублями в составе победителей отметились Гарри Кейн и Сон Хын-Мин. Благодаря этой победе «Тоттенхэм» закрепился на третьем месте в турнирной таблице, «Эвертон» по-прежнему идет на 11-м.

«Тоттенхэм» забил шесть мячей в ворота «Эвертона»

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