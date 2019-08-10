Ответный мяч хозяева забили на 73-й минуте, отличился Тангай Н'Домбеле. Победу «Тоттенхэму» принесли голы Харри Кейна на 86-й и 90-й минутах. Во втором туре АПЛ «Тоттенхэм» на выезде сыграет с «Манчестер Сити».

«Тоттенхэм» вырвал победу в матче с новичком АПЛ

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