Футбол

«Тоттенхэм» вырвал победу в матче с «Фулхэмом»Soccer.ru вчера в 12:51

Фулхэм — Тоттенхэм
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Крэйвен Коттедж»
Фернандо Льоренте
17′
51′
Деле Алли
Райан Бабел
Райан Сессеньон
55′
Андре Шюррле
Неескенс Кебано
72′
Александар Митрович
74′
74′
Давинсон Санчес Мина
Жан Микаэль Сери
75′
79′
Эрик Ламела
Эрик Дайер
79′
Дэнни Роуз
Жан Микаэль Сери
Ибраима Сиссе
81′
86′
Деле Алли
Жорж-Кевин Нкуду
90′+3′
Харри Уинкс
90′+4′
Тоби Алдервейрелд
«Тоттенхэм» одержал победу над «Фулхэмом» в матче 23-го тура чемпионата Англии. «Тоттенхэм» на данный момент, имея в своем активе 51 очко, занимает третье место в турнирной таблице. «Фулхэм» с 14 очками идет предпоследним.
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