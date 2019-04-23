Футбол
«Тоттенхэм» вырвал победу у «Брайтона»ProstoProSport вчера в 16:44
«Тоттенхэм» вырвал победу у «Брайтона» со счетом 1:0 в матче 33-го тура Премьер-Лиги. Первый тайм прошел без большого количества опасных моментов, а хозяева не сумели реализовать несколько имевшихся шансов для взятия ворот.
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Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Президент Шри-Ланки уволит глав всех спецслужб после терактов
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена сообщил, что в течение суток сменит глав спецслужб и департамента полиции страны, передал местный новостной портал Ada Derana со ссылкой на обращение президента к народу.
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 13:53
Политика
Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Общество
Работу в майские праздники оплачивают по новым правилам
Если на выходные или праздники приходится только часть рабочего дня либо смены, в повышенном размере оплачивайте фактически отработанное время в выходной или праздничный день (от 0 до 24 часов).
Обновлено 22 апреля в 07:26
Происшествия
На Шри-Ланке вновь прогремел взрыв
Напомним, в минувшее воскресенье во время празднования католической Пасхи в нескольких гостиницах и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь мощных взрывов, жертвами которых в общей сложности стали около 350 человек, включая более трех десятков иностранных туристов.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Политика
Ким Чен Ын попробовал каравай в России
Лидер КНДР Ким Чен Ын попробовал каравай, которым его встретили на станции Хасан в Приморском крае.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.
Обновлено в 00:41
Культура
Умер создатель клипов Киркорова Сергей Дубровский
Скончался известный оператор Сергей Дубровский. Об этом в Facebook сообщил режиссер и продюсер Сергей Кальварский.
Обновлено в 02:38
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Хоккей
«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»
"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Футбол
«Матч» покажет все игры 25-го тура РПЛ в прямом эфире
24 апреля состоятся 5 матчей 25-го тура РПЛ. Встреча «Ростов» — «Локомотив» начнется в 19:00 и будет показана на канале «Матч Премьер».
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Британские СМИ напомнили о страшных предсказаниях Ванги на 2019 год
Журналисты британского издания Daily Express напомнили о страшном пророчестве болгарской ясновидящей Ванги на 2019 год.
Обновлено вчера в 07:54
Общество
Птенцы редкого кудрявого пеликана вылупились в Московском зоопарке
Два птенца редкого кудрявого пеликана, который занесен в Международную Красную книгу, вылупились в Московском зоопарке.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Москве из храма похитили икону
По предварительной версии, икону могла похитить одна из посетительниц храма во время вечерней литургии.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция
Обновлено вчера в 15:57
Авто
Яндекс запустит в Казани каршеринг
Яндекс летом этого года запустит в Казани каршеринг.
Обновлено в 02:31
Гаджеты
Стали известны даты презентации смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro
Представители компании OnePlus рассказали, что официальная презентация OnePlus 7 состоится уже 14 мая.
Обновлено вчера в 21:39
Наука
CRISPR-еда будет доступна к употреблению в пищу уже через пять лет
Ученый-генетик Дженнифер Дудна с большой уверенности заявил, что CRISPR-еда будет доступна к употреблению в пищу буквально через пять лет.
Обновлено в 02:22
Технологии
В России успешно испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок
В России успешно завершились комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом плавучем автономном энергоблоке "Академик Ломоносов".
Обновлено в 02:34
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Владельцев угнанных машин освободят от уплаты транспортного налога с момента подачи в полицию заявления об угоне до возврата похищенного транспорта.
Обновлено вчера в 01:56
Политика
ФБР рассекретило документы о возможном бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено вчера в 06:09
Общество
Путин одобрил парк на месте судебного квартала в Петербурге
Врио губернатора города Александр Беглов представил Путину проект, в соответствии с которым вместо зданий Верховного Суда, судебного департамента и жилых домов предлагается разбить зелёную зону и театрально-выставочный комплекс — арт-парк.
Обновлено вчера в 22:34
Авто
В России изменились цены у трех моделей SUV-сегмента
Проведя мониторинг российского авторынка, эксперты аналитического агентства «Автостат» зафиксировали изменение цен у трех моделей из сегмента внедорожников и кроссоверов.
Обновлено вчера в 15:41
Культура
Ольга Голодец передала ПФО эстафету театрального марафона
Вице-премьер правительства и председатель оргкомитета Года театра в России Ольга Голодец передала эстафету Приволжскому федеральному округу.
Обновлено в 02:02
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Музыка
Сергей Лазарев рассказал о номере для Евровидения
Обновлено вчера в 10:08