«Тоттенхэм» вырвал победу у «Брайтона»LiveSport.ru вчера в 16:38

«Тоттенхэм» одержал победу над «Брайтоном» в домашнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая прошла в Лондоне, завершилась со счетом 1:0. «Шпоры» забили победный гол за две минуты до конца основного времени.

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