Футбол

«Тоттенхэм» вырвал ничью в матче с «Барселоной» и вышел в плей-офф ЛЧ
RT на русском
17:17

Барселона — Тоттенхэм
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Усман Дембеле
7′
15′
Кайл Уокер-Питерс
Иван Ракитич
Серджи Бускетс
46′
61′
Кайл Уокер-Питерс
Эрик Ламела
Мунир Эль-Хаддади
Лионель Месси
63′
Нелсон Семеду
68′
71′
Сон Хын Мин
Лукас Моура
Усман Дембеле
Денис Суарес
76′
83′
Харри Уинкс
Фернандо Льоренте
85′
Лукас Моура
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» сыграл вничью с каталонской «Барселоной» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Барселоне на «Камп Ноу», завершилась со счётом 1:1.
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