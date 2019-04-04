«Тоттенхэм» выиграл первый матч на новом стадионеЧемпионат 16:39

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Кристал Пэлас». Встреча состоялась на новой арене «шпор» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Три очка команде Маурисио Почеттино принесли результативные удары Сон Хын Мина и Кристиана Эриксена.

«Тоттенхэм» выиграл первый матч на новом стадионе

Футбол «Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в Кубке России В Москве завершился первый полуфинальный матч между "Ростовом" и "Локомотивом" на Кубок России по футболу. Обе команды забили по два мяча.

Общество Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.

Футбол Жена Кокорина отреагировала на решение суда Решение Пресненского районного суда города Москвы продлить срок содержания футболиста Александра Кокорина под стражей прокомментировала его гражданская жена Дарья Валитова.

Политика Ушедший в отставку президент Алжира попросил прощения у народа Ушедший в отставку под давлением протестов президент Алжира Абдельазиз Бутефлика обратился с посланием к нации, в котором попросил у народа прощения.

Общество Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».

Политика Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.

Происшествия ФСБ опубликовала видео задержания мэра Евпатории Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю опубликовало видеозапись задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

Интернет В WhatsApp появился запрет на добавление в группы В известном сервисе для общения WhatsApp появилась новая возможность, благодаря которой добавить пользователей в групповые чаты без их согласия нельзя.

Политика Порошенко ответил на вызов Зеленского опросом Действующий президент Украины Петр Порошенко в ответ на предложение лидера президентской гонки Владимира Зеленского насчет публичных дебатов разместил опрос в своем Telegram-канале.

Армия и оружие Генсек НАТО приравнял ИГ, Гитлера и Сталина "Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ нельзя было бы победить диалогом", - отметил Столтенберг.

Шоу-бизнес Вдове Станислава Говорухина понадобилась помощь медиков Вдове Станислава Говорухина Галине Борисовне потребовалась помощь медиков.

Футбол «Валенсия» с Черышевым остановила «Реал» В чемпионате Испании по футболу проходят матчи 30 тура и в центральном поединке "Валенсия" одержала минимальную победу над мадридским "Реалом".

Авто Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию седан и кроссовер Компания VinFast — первый автопроизводитель из Вьетнама, рассматривавший Россию в качестве одного из перспективных рынков.

Культура Боровицкую башню реконструируют для прохода в Кремль Правительство установило 1 сентября в качестве срока, до которого в соответствии с законодательством РФ должна быть утверждена проектная документация на ряд объектов капитального строительства, финансируемых из бюджета.

Шоу-бизнес Бритни Спирс поместили в психиатрическую больницу Певицу Бритни Спирс поместили в психбольницу, сообщил телеканал "РЕН ТВ" со ссылкой на портал TMZ.

Армия и оружие Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400 Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.

Экономика ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.

Путешествия Страховщики назвали самые опасные страны для россиян "Для сравнения, риск заболеть в следующей по рейтингу Греции почти вдвое меньше, до 5 процентов", - сообщили специалисты.

Авто Депутат решил забрать у Группы ГАЗ товарный знак «Победа» Компания «Хартунг» семьи депутата Госдумы Валерия Гартунга потребовала лишить Группу ГАЗ права на использование товарного знака «Победа».