Футбол
«Тоттенхэм» выиграл первый матч на новом стадионеЧемпионат 16:39
Чемпионат Англии, сегодня
Лондон, Tottenham Hotspur Stadium
Деле Алли
|29′
Сон Хын Мин
|55′
Дэнни Роуз
Харри Уинкс
|69′
|79′
Шейху Куяте
Андрос Таунсенд
Кристиан Эриксен
|80′
|81′
Миши Батшуайи
Кристиан Бентеке
Деле Алли
Лукас Моура
|82′
Сон Хын Мин
Виктор Ваньяма
|90′+2′
|66%
|Владение мячом
|34%
|87%
|Процент точных передач
|76%
|8
|Удары в сторону ворот
|4
|9
|Удары в створ ворот
|1
|2
|Сейвы вратарём
|7
|–
|Офсайды
|4
|8
|Угловые
|2
|7
|Отборы
|20
|8
|Фолы
|5
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
1
Льорис
2
Триппьер
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
33
Дэвис
12
Ваньяма
17
Сиссоко
23
Эриксен
27
Моура
8
Уинкс
10
Кейн
31
Гуаита
29
Уан-Биссака
5
Томкинс
34
Келли
3
ван Анхолт
18
Макартур
4
Миливоевич
10
Таунсенд
11
Заа
17
Бентеке
15
Шлупп
Кристал Пэлас
Расстановка 4‑3‑3
В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Кристал Пэлас». Встреча состоялась на новой арене «шпор» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Три очка команде Маурисио Почеттино принесли результативные удары Сон Хын Мина и Кристиана Эриксена.
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