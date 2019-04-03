Футбол

«Тоттенхэм» выиграл первый матч на новом стадионеЧемпионат вчера в 16:39

Тоттенхэм — Кристал Пэлас
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Лондон, Tottenham Hotspur Stadium
Деле Алли
29′
Сон Хын Мин
55′
Дэнни Роуз
Харри Уинкс
69′
79′
Шейху Куяте
Андрос Таунсенд
Кристиан Эриксен
80′
81′
Миши Батшуайи
Кристиан Бентеке
Деле Алли
Лукас Моура
82′
Сон Хын Мин
Виктор Ваньяма
90′+2′
В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Кристал Пэлас». Встреча состоялась на новой арене «шпор» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Три очка команде Маурисио Почеттино принесли результативные удары Сон Хын Мина и Кристиана Эриксена.
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