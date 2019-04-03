«Тоттенхэм» выиграл первый матч на новом стадионеЧемпионат вчера в 16:39

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Кристал Пэлас». Встреча состоялась на новой арене «шпор» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Три очка команде Маурисио Почеттино принесли результативные удары Сон Хын Мина и Кристиана Эриксена.

«Тоттенхэм» выиграл первый матч на новом стадионе

Армия и оружие Пенс призвал Турцию выбрать между НАТО и покупкой С-400 Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турции придется выбрать между партнерством с НАТО и покупкой российских ЗРК С-400.

Путешествия Названы самые популярные у иностранных туристов регионы России Эксперты составили рейтинг самых популярных у иностранных туристов городов и регионов России по итогам 2018 года.

Политика Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.

Общество В правительстве задумались о маткапитале за рождение первенца Правительство России рассматривает возможность выделения материнского капитала за рождение первого ребенка.

Политика В МВД Украины заявили, что готовы к работе на дебатах Зеленского и Порошенко В среду Зеленский в видеообращении заявил, что принимает предложение Порошенко об участии в дебатах, но с условием, что они пройдут на столичном стадионе "Олимпийский".

Происшествия Причиной крушения Boeing 737 Max в Эфиопии могла стать птица Ошибочные сигналы датчика угла атаки могли стать причиной крушения и Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air в Индонезии 29 октября.

Кино Тело Булдакова отправили из Монголии в Россию Тело актёра Алексея Булдакова, который скончался в Монголии в ночь на 3 апреля, было отправлено в Россию.

Шоу-бизнес Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику Американская певица Бритни Спирс попала в клинику, которая занимается лечением психических расстройств. Об этом 3 апреля сообщил портал TMZ.

Экономика Минфин предложил упростить госзакупки в сфере строительства Министерство финансов внесло в правительство законопроект, который упрощает процедуру проведения госзакупок в области строительства, сообщает ТАСС.

Политика ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.

Интернет В WhatsApp появится новая функция Пользователи WhatsApp получат доступ к новой версии приложения, в которой появится возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.

Происшествия Пожар произошел на комбинате «Красная нить» в Петербурге Пожар произошел на прядильно-ниточном комбинате "Красная нить" в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.

Экономика Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты Собранная НАПКА выборка охватила около 1 млн должников, опрошенных коллекторами по телефону в течение всего 2018 года, сообщили РБК в ассоциации.

Общество Власти Кузбасса проследят за ценами на цифровые приставки Власти Кемеровской области, где 15 апреля произойдет отключение аналогового телесигнала, контролируют стоимость цифровых приставок, сообщил в интервью РИА Новости вице-губернатор Кузбасса Андрей Панов.

Космос Спутник системы ГЛОНАСС был выведен на техобслуживание Стало известно, что космический аппарат системы ГЛОНАСС временно вывели из рабочего состояния.

Политика Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.

Авто Компания GAC Motor представит в России девять моделей Производитель представит полную линейку марки, в том числе электрокар GE3 модификации 530, минивэны GM8 и GM6, седаны GA4 и GA8 и SUV-модели GS8, GS5, GS4 и GS3.

Общество Звезды шепчут Лев Львам удастся побороть преграды, мешающие им добиться успеха.

Происшествия ФСБ задержала мэра Евпатории Филонова Сегодня стало известно о том, что ФСБ возбудила уголовное дело против главы администрации Евпатории Андрея Филонова за превышение полномочий с тяжкими последствиями.

Политика Давление на Германию из-за «Северного потока-2» продолжится Скиннер заявил, что США и ФРГ имеют разные точки зрения на строительство российского газопровода, но это не запрещает Штатам убеждать европейского партнера изменить свою позицию, передает агентство Nation News.

Армия и оружие Американский военный самолет провел разведку у берегов Крыма Напомним, в прошлую субботу, 30 марта у берегов Крыма был замечен стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk, которой проводил разведку у российской границы.