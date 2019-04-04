«Тоттенхэм» выиграл первый матч на новом стадионеЧемпионат вчера в 16:39

В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Кристал Пэлас». Встреча состоялась на новой арене «шпор» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Три очка команде Маурисио Почеттино принесли результативные удары Сон Хын Мина и Кристиана Эриксена.

«Тоттенхэм» выиграл первый матч на новом стадионе

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