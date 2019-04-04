Футбол

«Тоттенхэм» выиграл первый матч на новом стадионеЧемпионат вчера в 16:39

Тоттенхэм — Кристал Пэлас
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Деле Алли
29′
Сон Хын Мин
55′
Дэнни Роуз
Харри Уинкс
69′
79′
Шейху Куяте
Андрос Таунсенд
Кристиан Эриксен
80′
81′
Миши Батшуайи
Кристиан Бентеке
Деле Алли
Лукас Моура
82′
Сон Хын Мин
Виктор Ваньяма
90′+2′
В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Кристал Пэлас». Встреча состоялась на новой арене «шпор» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Три очка команде Маурисио Почеттино принесли результативные удары Сон Хын Мина и Кристиана Эриксена.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» в матче открытия нового стадиона

Евро-футбол.рувчера в 16:39

«Тоттенхэм» стал первым клубом АПЛ, сыгравшим на трех разных домашних стадионах

Sport24.ruвчера в 19:53

«Тоттенхэм» одержал победу в первом матче на новом стадионе

Матч ТВвчера в 16:40

«Тоттенхэм» на своем поле одержал победу над «Кристал Пэлас»

Советский спортвчера в 16:37

«Тоттенхэм» переиграл «Кристалл Пэлас» в первом матче на новой арене

Газета.Ruвчера в 17:37

«Тоттенхэм» выиграл первый матч на новом стадионе

Чемпионатвчера в 16:39

Сон Хын Мин: «„Уэмбли“ – не наш дом, на новом стадионе испытываю невероятные чувства»

Sports.ruвчера в 17:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:31, Ашберн
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-11» отправился к МКС

Обновлено в 07:04
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая Газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Причиной смерти народного артиста России Алексея Булдакова стал оторвавшийся тромб, сообщил президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов в Instagram.
Обновлено вчера в 08:12
Общество

Американцы оценили достоинства рассола

Обновлено в 01:08
Финансы

Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля

За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие

В сети появилось видео первого полета Ил-112В

В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Футбол

Сборная России поделила с Конго 46-е место в новом рейтинге ФИФА

В апрельском рейтинге ФИФА россияне поднялись на 46-е место, которое теперь делят с Демократической Республикой Конго.
Обновлено в 05:29
Общество

Не резиновая, а просторная: гуляем по школе в Академическом, куда набрали 21 первый класс

Самая большая школа в Свердловской области — школа № 23 в Академическом районе — в этом году набрала 21 первый класс.
Обновлено в 07:45
Общество

Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России

Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Футбол

Бердыев: Встречу с «Арсеналом» пропустят двое игроков «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от предстоящего матча против тульского «Арсенала».
Обновлено в 06:46
Гаджеты

В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость

Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено в 07:21
Политика

Алексей Текслер намерен надолго остаться в Челябинской области

Врио губернатора подчеркнул, что Челябинск его родной город, с которым он никогда не терял связь.
Обновлено в 02:35
Авто

Появились снимки нового Porsche 911 Turbo Cabrio

Новый Porsche 911 Turbo в версии кабриолет был еще раз замечен зарубежными журналистами.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

В Киеве взорвали иномарку офицера украинских спецслужб

В Киеве неизвестный мужчина попытался взорвать автомобиль Chevrolet офицера украинских спецслужб, который принимал активное участие в операции объединенных сил в Донбассе, сообщил главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов в своем Facebook.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Самолет из Москвы в Гавану экстренно сел в Осло

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в столицу Кубы Гавану, совершил экстренную посадку в Осло.
Обновлено в 06:02
Экономика

Медведев: существующая система госзакупок зачастую мешает работать

Существующая контрактная система госзакупок в нынешнем виде зачастую мешает работать, особенно в условиях реализации национальных проектов, следует упростить ее, сократить время закупочных процедур, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:05
Политика

Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста

Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Общество

В документы несовершеннолетних в Италии вернут «отца» и «мать»

В августе 2018 года Сальвини дал указание заменить в официальных анкетах ведомства название граф «родитель 1» и «родитель 2» на традиционные «мать» и «отец».
Обновлено в 07:32
Общество

Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов

Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Технологии

Ученые создали нитки, меняющие цвет при появлении токсинов в воздухе

Многие краски, как давно знают химики и физики, меняют цвет при появлении даже небольших количеств различных газов, таких как аммиак, в окружающей их атмосфере.
Обновлено в 07:12
Политика

Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей

В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

В Мурманской области один человек погиб в ДТП

Один человек погиб и, по предварительным данным, трое пострадали в результате столкновения автомобилей ВАЗ-2110 и Renault Logan на севере Мурманской области недалеко от границы с Норвегией, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГИБДД.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Политика

В Киеве переименовали улицу в честь сенатора Джона Маккейна

Улица Киева, носившая имя советского разведчика Ивана Кудри, переименована в честь американского сенатора Джона Маккейна, сообщила 4 апреля газета «Сегодня».
Обновлено в 07:44
Экономика

Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу

Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Общество

Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»

Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55
Политика

Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского

Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 06:24
Футбол

«ПСЖ» намерен приобрести лидера «Реала»

"Реал" выставил ценник на Варана в размере 500 миллионов евро, эта сумма указана в контракте в качестве отступных за французского защитника.
Обновлено в 05:29
Общество

Зарплата чиновников Свердловской области выросла на 10%

Зарплата чиновников в Свердловской области выросла почти на 10%, а у госслужащих региональных органов власти рост оказался еще выше.
Обновлено в 01:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное