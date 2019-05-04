Футбол
«Тоттенхэм» вдевятером проиграл «Борнмуту»LiveSport.ru 09:23
«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Борнмута» в выездном матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая прошла на стадионе "Виталити", завершилась со счетом 1:0.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:04, Ашберн
Экономика
Россию объявили мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Всего же центральные банки мира приобрели в I квартале 2019 года рекордное за последние шесть лет количество золота — 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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"Локомотив" проиграл в Туле "Арсеналу" в матче 27-го тура РПЛ. Этот результат позволяет "Зениту" досрочно праздновать чемпионство.
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Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии
Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля.
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Религия
Поездку патриарха в Петербург перенесли
Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
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Происшествия
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Ольга Москвитина, задержанная на первомайской «Монстрации» в Махачкале, рассказала, что полицейские угрожали ей убийством.
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Наука
Психические расстройства ребенка связывают с вирусными инфекциями матери во время беременности
Как выяснили канадские ученые, проводившие эксперименты с крысами, если самка во время беременности получит вирусную инфекцию, то у появившегося на свет потомства сильно увеличиваются шансы на развитие психических расстройств.
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Хоккей
Воробьева расстроило качество игры сборной России
Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от команды Финляндии в матче Евротура признался, что качество игры подопечных его не устроило.
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На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль
"Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", — приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.
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Происшествия
Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка
Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
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Шоу-бизнес
Анастасия Трегубова устроила для сына фотосессию в клинике
В честь появления ребенка пара организовала фотосессию, потому что хотела запечатлеть момент появления малыша на свет.
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Садальский пожаловался на безденежье
Российский актер Станислав Садальский пожаловался на безденежье в своем инстаграме.
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Шоу-бизнес
Евгений Петросян опроверг слухи о своем «побеге» из России
Обновлено в 11:11
Футбол
Зампред Госдумы Лебедев потребовал убрать с ТВ комментатора Орлова
С резкой критикой в адрес спортивного комментатора Геннадия Орлова выступил заместитель председателя Госдумы и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
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Политика
Полиция Алжира арестовала брата экс-президента
В конце апреля полиция Алжира арестовала четырех братьев-миллиардеров из семьи Кунинеф, приближенной к экс-президенту.
Обновлено в 12:51
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Футбол
СПАЛ разгромил «Кьево» на выезде
В матче 35-го тура чемпионата Италии СПАЛ на выезде обыграл "Кьево" со счетом 4:0. Эта победа позволила СПАЛ подняться с 13-го места в серии А на десятое, а "Кьево" остается последним.
Обновлено в 13:55
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Продолжение «Гардемаринов» начали снимать в Крыму
Съемки четвертой части фильма «Гардемарины» начались в Крыму.
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Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
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Обновлено в 04:58
Политика
Делегаты из США признались в любви к Крыму
Представители делегации общественных деятелей из США после посещения Крыма заявили, что влюбились в полуостров.
Обновлено в 07:34
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Ахмат — Зенит 1:1
Обновлено в 11:22
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд международных проблем.
Обновлено вчера в 12:51
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Старейший клуб мира вылетел в пятый дивизион чемпионата Англии
«Ноттс Каунти», старейший профессиональный клуб в мире, вылетел в пятый дивизион чемпионат Англии.
Обновлено в 13:41
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Общество
На границе с Польшей задержали и фактически пытали режиссера из РФ, ехавшего снимать антифашистский фильм
На польской границе задержали и арестовали российского режиссера Михаила Матросова, ехавшего в Европу на съемки исторического антифашистского фильма.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала стройную фигуру в купальнике
Регина Тодоренко пока не вернулась к былой форме, но регулярно показывает подписчикам, как меняется ее тело.
Обновлено в 07:42