Футбол
«Тоттенхэм» вдевятером проиграл «Борнмуту»LiveSport.ru 09:23
«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Борнмута» в выездном матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая прошла на стадионе "Виталити", завершилась со счетом 1:0.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:35, Ашберн
Футбол
«Зенит» в пятый раз в истории стал чемпионом России
Обновлено в 14:32
Футбол
«Боруссия» Д упустила победу в матче с «Вердером»
В матче 32-го тура чемпионата Германии «Вердер» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Бремене на стадионе «Везерштадион».
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Депутат ЗакСа протянул руку помощи наркоману Резнику
Коллега Максима Резника по ЗакСобранию Андрей Анохин предложил сбившемуся с пути депутату свою помощь.
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Наука
Какие сказки нужно читать искусственному интеллекту?
Позднее в фантастике искусственный интеллект, восставший против своих создателей, стал если не мейнстримом, то весьма распространенным сюжетом.
Обновлено в 11:15
Политика
Трамп оценил телефонный разговор с Путиным
Американский президент Дональд Трамп в Twitter прокомментировал разговор по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся сегодня, 3 мая.
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Футбол
Защитник «Челси» предложил оплатить штраф за тренера «Кардиффа»
После 32-го тура АПЛ главный тренер «Кардиффа» был оштрафован на 20 тысяч фунтов за критику судей в игре с «Челси» (1:2). Защитник синих Сесар Аспиликуэта забил первый мяч своей команды, находясь в положении вне игры.
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Политика
Зеленский заявил, что предложит Раде провести инаугурацию 19 мая
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит парламенту провести свою инаугурацию 19 мая.
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Хоккей
Воробьева расстроило качество игры сборной России
Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от команды Финляндии в матче Евротура признался, что качество игры подопечных его не устроило.
Обновлено в 12:29
Единоборства
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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
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Происшествия
Руководитель штаба Навального в Петербурге подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног на демонстрации
Руководитель штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев подал заявление в СК на полицейских, сбивших его с ног во время первомайской демонстрации.
Обновлено в 15:00
Политика
Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке
Глава Греческой православной архиепископии Америки Димитрий подал прошение об отставке после встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем.
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Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Политика
Посольство РФ в Минске направило запрос об аресте россиянина
Посольство России в Минске направило официальный запрос по поводу сообщения Комитета госбезопасности Белоруссии о задержании гражданина РФ.
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Кино
Сборы «Мстителей 4» достигли двух миллиардов долларов
Мировые кассовые сборы фильма "Мстители 4: Финал" достигли двух миллиардов долларов.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Ксения Бородина возмутилась количеству российских и украинских девушек-эскортниц в Дубае
Телеведущая Ксения Бородина была возмущена количеством девушек-эскортниц из России и Украины в Дубае.
Обновлено в 05:34
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
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США упустили шанс свергнуть Мадуро
Соединенные Штаты могли бы обеспечить себе поддержку от военных Венесуэлы, при условии оказания помощи одному из высокопоставленных генералов страны, сообщает Associated Press.
Обновлено в 00:16
Авто
Renault Duster возглавил топ-5 лучших бюджетных авто для дачников
Эксперты издания «Автоновости дня» назвали пять лучших бюджетных автомобилей для поездок на дачу.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта
Корреспондент Министерства обороны Донецкой народной республики Дмитрий Астрахань сообщил, что военнослужащие добровольческого полка Украины "Азов", который известен националистическими взглядами бойцов, вывесили флаг вермахта над своими позициями на Донбассе.
Обновлено в 05:22
Космос
Бортовую инструкцию Нила Армстронга продадут на аукционе Christie’s
Стоимость документа может достичь 9 миллионов долларов, считают организаторы торгов Бортовую инструкцию астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина, которой они пользовались при высадке на Луну, продадут на аукционе Christie s в Нью-Йорке, сказано на сайте аукционного дома.
Обновлено 02 мая в 08:06
Политика
Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Общество
Во Франции в протестах участвовали 3,6 тыс. человек
Обновлено в 12:43
Авто
Основные преимущества и недостатки Renault Logan Stepway
Были названы основные преимущества и недостатки Renault Logan Stepway.
Обновлено в 07:20
Общество
Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко
Умер бывший глава Краснодара Валерий Самойленко, стоявший во главе города в общей сложности 13 лет, сообщает пресс-служба мэрии.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне
Отряды боевиков объединяются под командованием "Хайат Тахрир аш-Шам"* (новое название "Джебхат ан-Нусры"*) на юге Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:03
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров
Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»
Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено вчера в 05:18
Наука
Ученые: Биоразлагаемые пакеты не разлагаются годами
Обновлено 01 мая в 09:19