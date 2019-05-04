Футбол
«Тоттенхэм» вдевятером проиграл «Борнмуту»LiveSport.ru 09:23
«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Борнмута» в выездном матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая прошла на стадионе "Виталити", завершилась со счетом 1:0.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:31, Ашберн
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