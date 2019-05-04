Футбол

«Тоттенхэм» вдевятером проиграл «Борнмуту»LiveSport.ru 09:23

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Борнмута» в выездном матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая прошла на стадионе "Виталити", завершилась со счетом 1:0.
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В АПЛ – дичь. У «Тоттенхэма» две прямые красные и поражение от «Борнмута» в концовке

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«Тоттенхэм» вдевятером проиграл «Борнмуту» в матче чемпионата Англии

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Чемпионат11:20

«Тоттенхэм» вдевятером уступил «Борнмуту»

Sport24.ru09:29
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