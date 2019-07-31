Футбол
«Тоттенхэм» в серии пенальти обыграл «Баварию» и выиграл Audi CupСоветский спорт 16:34
У мюнхенской команды голами отметились Янн-Фите Арп (61) и Альфонсо Дэвис (81). В серии 11-метровых ударов точнее оказались игроки Тоттенхэма. Напомним, что в матче за третье место мадридский Реал обыграл Фенербахче со счетом 5:3.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 18:00, Ашберн
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
Политика
Путин подключил Минобороны к тушению лесных пожаров в Сибири
После доклада главы МЧС Евгения Зиничева о ситуации в Сибири президент России Владимир Путин поручил министерству обороны помочь МЧС в тушении пожаров, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:29
Политика
Россия не намерена менять свою политику из-за ситуации с ДРСМД
Москва в ближайшие дни не намерена предпринимать каких-либо шагов по изменению своей политики в связи с предстоящим прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар
Обновлено в 16:12
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено в 05:19
Общество
Музыкальный марафон пройдет на ВДНХ в честь 80-летия выставки
Кристина Орбакайте, Тамара Гвердцители, Валерия, группы "Несчастный случай", Uma2rman и "Земляне" выступят на концерте в честь 80-летия ВДНХ 1 августа.
Обновлено в 01:56
Общество
УАЗ сократит тысячу сотрудников завода
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) готовится сократить «порядка тысячи сотрудников, занятых в офисных, вспомогательных и сервисных подразделениях», сообщил председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин в Facebook.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес
Костенко поддержала мужа в скандале с алиментами
Еще в прошлом году разгорелся скандал, когда бывшая супруга подала в суд на спортсмена за неуплату алиментов.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Минобороны РФ опубликовало документы об освобождении Каунаса Красной армией в 1944 году
Обновлено в 17:17
Кино
Появился первый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
В Сети появился первый трейлер нового фильма Мартина Скорсезе «Ирландец».
Обновлено в 09:05
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Происшествия
СК завел дело о массовых беспорядках 27 июля в Москве
Следственный комитет подтвердил расследование трех уголовных дел в отношении участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, которые, по версии следствия, применили насилие в отношении правоохранителей.
Обновлено вчера в 09:35
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
США продолжат оказывать максимальное давление на Иран, пока Тегеран не откажется от своей безрассудной политики, заявляют в Белом доме.
Обновлено в 16:40
Общество
У оператора подмосковной свалки «Ядрово» сменился собственник
У оператора скандального подмосковного мусорного полигона "Ядрово" сменился собственник.
Обновлено в 06:27
Политика
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.
Обновлено в 08:22
Политика
Зеленский предложил мэру Смелы погасить долги города своим автомобилем
Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Черкасской области по вопросам отопления предложил и.о. мэра города Смела Виктору Федоренко продать свой автомобиль и погасить долги города за ЖКХ.
Обновлено в 11:19
Футбол
«Челси» одержал победу в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбургом»
В товарищеском матче «Ред Булл Зальцбург» принимал лондонский «Челси».
Обновлено в 16:11
Наука
Витамин А связан с более низкими шансами рака кожи
Исследование не было разработано, чтобы доказать причинно-следственную связь, но витамин А работает, чтобы сохранить клетки кожи здоровыми, и поэтому он связан с более низким риском плоскоклеточного рака.
Обновлено в 16:03
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Музыка
Пол Маккартни признался, что забывает слова песен Beatles
Пол Маккартни признался, что иногда забывает слова песен Beatles, сообщает Mirror.
Обновлено в 10:23
Политика
Глава партии Зеленского прокомментировал закон о языке
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу 16 июля, передает ФАН.
Обновлено в 17:31