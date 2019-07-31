У мюнхенской команды голами отметились Янн-Фите Арп (61) и Альфонсо Дэвис (81). В серии 11-метровых ударов точнее оказались игроки Тоттенхэма. Напомним, что в матче за третье место мадридский Реал обыграл Фенербахче со счетом 5:3.

«Тоттенхэм» в серии пенальти обыграл «Баварию» и выиграл Audi Cup

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