У мюнхенской команды голами отметились Янн-Фите Арп (61) и Альфонсо Дэвис (81). В серии 11-метровых ударов точнее оказались игроки Тоттенхэма. Напомним, что в матче за третье место мадридский Реал обыграл Фенербахче со счетом 5:3.

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