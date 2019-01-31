«Тоттенхэм» в концовке встречи вырвал победу у «Уотфорда»Красная весна вчера в 16:59

«Тоттенхэм» не мог ничего сделать с обороной «Уотфорда» вплоть до 80-й минуты, когда Хон Сон Мин смог сравнять счет. А на 87-й минуте «Тоттенхэм» и вовсе вырвал победу. Решающий мяч на счету нападающего Фернандо Льоренте, который перебросил головой вратаря соперника.

«Тоттенхэм» в концовке встречи вырвал победу у «Уотфорда»

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