Футбол
«Тоттенхэм» в гостях уступил «Челси»Матч ТВ вчера в 17:08
Педро Родригес
|57′
Эден Азар
Виллиан
|60′
|70′
Эрик Ламела
Фернандо Льоренте
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
|77′
|80′
Сон Хын Мин
Лукас Моура
Гонсало Игуаин
Оливье Жиру
|84′
Киран Триппьер
|84′
|85′
Мусса Сиссоко
Дэнни Роуз
Давид Луиз
|90′+4′
|90′+4′
Харри Кейн
|46%
|Владение мячом
|54%
|81%
|Процент точных передач
|87%
|8
|Удары в сторону ворот
|5
|1
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|–
|1
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|2
|14
|Отборы
|10
|7
|Фолы
|14
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Челси
Расстановка 4‑3‑3
13
Кабальеро
28
Аспиликуэта
2
Рюдигер
30
Луиз
3
Алонсо
7
Канте
5
Жоржиньо
12
Лофтус-Чик
11
Педро
18
Жиру
22
Виллиан
1
Льорис
2
Триппьер
6
Санчес
4
Алдервейрелд
33
Дэвис
18
Льоренте
3
Роуз
23
Эриксен
8
Уинкс
27
Моура
10
Кейн
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
«Челси» на своем поле провел матч против «Тоттенхэма» в 28-м туре чемпионата Англии. Хозяева победили во встрече со счетом 2:0. На 57-й минуте игры «Челси» вперед вывел Педро. В концовке встречи Киран Триппьер стал автором автогола.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Челси» психологически уничтожил «Тоттенхэм». Триппьер забил автогол года (видео)
Советский спортвчера в 17:05
Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 01:23, Ашберн
Общество
Росконтроль занёс в «чёрный список» сметану двух известных брендов
Сметану протестировали по 50 параметрам, в том числе на антибиотики и наличие вредоносных микроорганизмов.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
Пакистан обстрелял населенные пункты на границе Индии
Обновлено в 01:00
Экономика
В России подорожают молоко, гречка и хлеб, пишут СМИ
Специалисты компании "ФинЭкспертиза" проанализировав состояние рынка, пришли к выводу, что в 2019 году следует ожидать повышения цен на ряд продуктов питания, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 20:13
Экономика
Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб
Обновлено вчера в 16:10
Армия и оружие
Источник назвал сроки постройки российских эсминцев типа «Лидер»
Россия намерена построить два эсминца типа "Лидер" к концу 2020-х годов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 00:05
Общество
Весной под сокращения рискуют попасть свыше 115 тыс. россиян
Работники сферы автомобилестроения сильнее всех рискуют попасть под сокращение.
Обновлено вчера в 18:20
Экономика
ФАС призвали возбудить дело против Visa и Mastercard
Три российских ассоциации призвали Федеральную антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело в отношении платёжных систем Visa и MasterCard.
Обновлено в 00:42
Общество
В Минпромторге рассказали, что будет продаваться в киосках и ларьках
В киосках и ларьках, которые могут вернуть на улицы российских городов, будут продаваться товары повседневного потребления.
Обновлено в 00:24
Космос
Стартовала ракета «Союз» со спутниками OneWeb
Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает компания Arianespace.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
В Польше задержан экс-вице-президент Пробизнесбанка
В Польше задержан вице-президент по корпоративным финансам Пробизнесбанка Ярослав Алексеев, сообщает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате СКР.
Обновлено в 00:35
Музыка
Украина отказалась участвовать в Евровидении-2019
"Решение в пределах полномочий" Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал отказ НОТУ от участия в Евровидении нелогичным.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Причиной трагедии на вокзале в Каире стала ссора двух машинистов
Обновлено вчера в 13:55
Экономика
S7 Space подала в суд на РКК «Энергия»
Частная космическая компания S7 Space, владеющая проектом «Морской старт», подала иск в суд против предыдущего владельца проекта — корпорации «Энергия».
Обновлено вчера в 18:40
Экономика
Несколько банков отложили запуск системы быстрых платежей
С пятницы, 28 февраля, система быстрых платежей (СБП) заработала в России в полноценном режиме.
Обновлено в 00:32
Хоккей
Три передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Рейнджерс»
Обновлено в 00:40
Происшествия
Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга
Имена арестованных не называются, но по информацииSиddеитsсне Zeitung, среди задержанных – два австрийских лыжника, а также спортсмены Казахстана и Эстонии.
Обновлено вчера в 08:29
Единоборства
Скончался 21-летний боец ММА Аркадий Лисин
Российский боец смешанных боевых искусств (ММА) Аркадий Лисин умер в среду, 27 февраля. Спортсмен скончался на 22-м году жизни.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
В конгрессе предложили разведке США собрать данные о финансах Путина
Внесенный в конгресс законопроект (*.pdf) предписывает американской разведке собрать данные о финансовых активах «Путина и его союзников».
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
СК начал проверку из-за отравления подростков таблетками на Сахалине
В Сахалинской области следователи проводят проверку по факту госпитализации четырёх подростков после отравления неизвестными таблетками.
Обновлено в 01:01
Спорт
Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Обновлено вчера в 07:34
Политика
В Конгресс США внесли резолюцию о санкциях за убийство Бориса Немцова
Американские сенаторы Марко Рубио, Крис Кунс, Роджер Уикер, Ричард Дурбин, Рон Джонсон и Кори Гарднер представили резолюцию, в которой призвали к справедливости в деле об убийстве российского политика Бориса Немцова.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
АФК «Система» хочет продать до 20% «Медси»
ГК «Медси» (100% у «Системы») в рейтинге сетей частных клиник Forbes за 2017 г. занимала второе место после «Мать и дитя» Марка Курцера.
Обновлено вчера в 14:43
Политика
Немецкие СМИ заявили о провале «восстания» Гуаидо в Венесуэле
Призыв к помощи международного сообщества незаконно объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо является свидетельством его беспомощности, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Украина подписала протокол с Россией о вылове рыбы в Азовском море
Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подтвердило подписание со своей стороны протокола о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море и направило его российской стороне.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
В Горловке обстрелами ВСУ повреждены три дома и газопровод
Три дома и газопровод повреждены на северо-западной окраине Горловки в результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований.
Обновлено в 00:52
Происшествия
В Ростовской области полицейские подрались с крымскими чиновниками
Обновлено вчера в 11:15