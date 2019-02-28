Футбол

«Тоттенхэм» в гостях уступил «Челси»Матч ТВ вчера в 17:08

Челси — Тоттенхэм
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Педро Родригес
57′
Эден Азар
Виллиан
60′
70′
Эрик Ламела
Фернандо Льоренте
Матео Ковачич
Рубен Лофтус-Чик
77′
80′
Сон Хын Мин
Лукас Моура
Гонсало Игуаин
Оливье Жиру
84′
Киран Триппьер
84′
85′
Мусса Сиссоко
Дэнни Роуз
Давид Луиз
90′+4′
90′+4′
Харри Кейн
«Челси» на своем поле провел матч против «Тоттенхэма» в 28-м туре чемпионата Англии. Хозяева победили во встрече со счетом 2:0. На 57-й минуте игры «Челси» вперед вывел Педро. В концовке встречи Киран Триппьер стал автором автогола.
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