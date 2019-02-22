Футбол
«Тоттенхэм» в гостях проиграл «Бернли», несмотря на гол КейнаМатч ТВ 09:24
Крис Вуд
|57′
|62′
Харри Уинкс
Фернандо Льоренте
|65′
Фернандо Льоренте
|65′
Харри Кейн
|69′
Хуан Фойт
Фил Бардсли
|72′
|76′
Хуан Фойт
Эрик Ламела
Джеффри Хендрик
Роберт Брэди
|80′
Дуайт Макнил
Йоханн Берг Гудмундссон
|80′
Эшли Барнс
|83′
|86′
Эрик Ламела
|88′
Сон Хын Мин
Лукас Моура
|30%
|Владение мячом
|70%
|60%
|Процент точных передач
|80%
|2
|Удары в сторону ворот
|5
|3
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|2
|4
|Офсайды
|–
|7
|Угловые
|6
|8
|Отборы
|5
|8
|Фолы
|12
|1
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Бернли
Расстановка 4‑4‑2
1
Хитон
26
Бардсли
5
Тарковски
6
Ми
3
Тэйлор
12
Брэйди
18
Вествуд
4
Корк
7
Гудмундссон
11
Вуд
10
Барнс
1
Льорис
11
Ламела
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
24
Орье
17
Сиссоко
18
Льоренте
3
Роуз
27
Моура
10
Кейн
23
Эриксен
Тоттенхэм
Расстановка 3‑4‑3
Гол нападающего Гарри Кейна не спас «Тоттенхэм» от поражения в матче чемпионата Англии против «Бернли». Крис Вуд вывел «Бернли» вперед в первом тайме, однако после перерыва Кейн точным ударом восстановил равновесие в счете.
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