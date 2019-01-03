Футбол
«Тоттенхэм» увеличит оклад Кристиана Эриксена
«Тоттенхэм» увеличит оклад Кристиана ЭриксенаВсе про Спорт ру06:13
Осенью «Тоттенхэм» подписал новый контракт с полузащитником Деле Алли, теперь его оклад составляет 150 тысяч в неделю.
Все про Спорт ру06:13
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Происшествия
Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 06:26
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Политика
Глава МИД Украины объяснил закрытие избирательных участков в России
Глава Министерства иностранных дел Украины(МИД) Павел Климкин прокомментировал решение о ликвидации заграничных избирательных участков на территории России.
Обновлено в 04:53
Культура
В первый день Нового года скончался Крис Кельми
1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
ФСБ не располагает дополнительной информацией о задержанном шпионе США
В Центре общественных связей ФСБ России не могут ни подтвердить, ни опровергнуть дополнительную информацию, появившуюся ранее со ссылкой на неназванного источника о задержанном гражданине США Поле Уилане.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Саудовской Аравии потребовали казнить причастных к убийству Хашкаджи
Генеральная прокуратура Саудовской Аравии потребовала смертной казни для пяти подозреваемых в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Ряд стран выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
Лидеры и представители ряда стран направили России соболезнования в связи с обрушением здания в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
Николай Дроздов попал в больницу с переломом
Обновлено вчера в 14:54
Космос
Зонд New Horizons прислал снимки астероида Ultima Thule
Через полчаса после сближения зонда New Horizons с астероидом Ultima Thule были сделаны первые фотографии поверхности космического объекта.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Состояние спасенного в Магнитогорске младенца улучшилось
Обновлено в 07:00
Гаджеты
Основатель Xiaomi объяснил выделение Redmi в отдельный бренд
Руководитель и основатель Xiaomi Лей Цзунь объяснил решение компании выделить смартфоны Redmi в отдельный бренд.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Выплаты пострадавшим при обрушении здания начались в Магнитогорске
Пять семей, пострадавших при обрушении здания в Магнитогорске, получили первые выплаты, сообщила заместитель министра социальных отношений Челябинской области Раиса Хайритдинова.
Обновлено в 05:54
Политика
УПЦ хотят лишить помещения в Киево-Печерской лавре
Украинская православная церковь(УПЦ) может лишиться помещения в Киево-Печерской Лавре и Кременецко-Почаевском государственном историко-архитектурном заповеднике.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Стало известно, кому завещал свое имущество Крис Кельми
Известный певец Крис Кельми, который умер первого января, оставил все свое имущество бывшей семье.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Киеве полицейские избили 81-летнего создателя самолета «Мрия»
В Киеве был избит авиаконструктор завода "Антонов" Виктор Ковальский.
Обновлено в 04:11
Финансы
Доллар обновил максимум марта 2016 года
Фьючерсы на нефть марки Brent (поставка в марте 2019 года) торгуются на лондонской бирже ICE по 54,33 доллара за баррель, что ниже уровня предыдущих торгов на 1,06 процента.
Обновлено в 03:59
Общество
На курорты Таиланда надвигается тропический шторм «Пабук»
Туристические райоы на юге Таиланда могут оказаться во власти надвигающегося тропического шторма «Пабук».
Обновлено вчера в 09:17
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»
Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
Обновлено вчера в 20:11
Культура
Ушел из жизни мультипликатор Disney Дон Ласк
Обновлено вчера в 23:41
Финансы
Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка более чем на $3,4 млн
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка на 94,7 млн гривен (более $3,4 млн) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено вчера в 06:12
Общество
Суд Брюсселя признал деятельность сервиса Uber незаконной
Суд столицы Бельгии по коммерческим вопросам признал оказание услуг онлайн сервисом по вызову такси Uber в Брюсселе незаконной.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Мэр Магнитогорска заявил, что взрывы автомобиля и газа в жилом доме не связаны
Обновлено в 06:57
Хоккей
Россия сыграет с США в полуфинале МЧМ
Обновлено в 02:27
Происшествия
Четыре девушки погибли в ДТП в Подмосковье
Четыре человека погибли в среду в результате столкновения двух легковых автомобилей в Московской области.
Обновлено вчера в 16:54
Хоккей
Россия сыграет с США в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею
Наша команда разгромила Словакию 8:3 и в полуфинале сыграет со сборной США.
Обновлено в 01:18
Экономика
Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае
Письмо Тима Кука привело к падению акций компании на 8,5% (до $146,83 за бумагу), однако к закрытию торгов Apple отыграла падение ($157,9). По словам главного аналитика JonesTrading Майкла О'Рурка, которого цитирует агентство, известие о понижении прогноза по выручке Apple станет сигналом для инвесторов, что торговая война между Китаем и США — реальная проблема.
Обновлено вчера в 18:49
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на ряде телефонов
На некоторых операционных системах для телефонов мессенджер WhatsApp перестанет работать. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Обновлено вчера в 04:13
Экономика
Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в своем твиттере сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.
Обновлено вчера в 22:03
Спорт
Заседание WADA по РУСАДА может состояться по телефону
Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд поделилась мнением, что вердикт по ситуации с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) можно вынести в любой момент посредством телефонной конференции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:09