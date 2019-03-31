«Тоттенхэм» требует у «Реала» за Эриксена 150 млн евроSoccer.ru 06:13

Пресса сообщает, что «Реал» продолжает вести переговоры о приобретении полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. Президент английского клуба Дэниэл Леви хочет выручить с продажи не менее 150 млн евро. Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает летом 2020 года.

«Тоттенхэм» требует у «Реала» за Эриксена 150 млн евро

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